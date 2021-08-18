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"Жду, когда меня убьют": Самая молодая девушка-политик Афганистана перестала выходить на связь, написав пророческий пост

Гафари родилась в 1992-м и росла в Афганистане, захваченном талибами. Когда режим рухнул, а девушка повзрослела, она стала политиком и правозащитницей. Вот только вся её работа сейчас под угрозой.

18 августа, 11:39

Фото © Facebook / Zarifa Ghafari

Зарифа далеко не первая женщина-политик в Афганистане, но точно самая молодая из них. Несколько лет Гафари работала мэром и трудилась на благо городка Майданшахр. Но теперь чиновница сидит дома со своей семьёй, боясь выйти на улицу, ведь там её ждёт неминуемая смерть. Впрочем, уверена девушка, за ней всё равно придут, как бы она ни пряталась.

Я сижу здесь и жду, когда они за мной придут. И тогда уже никто не сможет помочь мне или моей семье. Я просто сижу с родственниками и мужем. Они придут за такими людьми, как я, и убьют меня. Я не могу бросить семью. И вообще, куда мне идти?

Зарифа Гафари

Фото © Facebook / Zarifa Ghafari

Фото © Facebook / Zarifa Ghafari

29-летняя Зарифа Гафари занимает пост мэра Майданшахра последние три года. Всё это время девушка боялась жить там и каждый день добиралась до работы из дома в Кабуле, который находится в сорока километрах оттуда. Несмотря на её должность, местные мужчины отказывались ей подчиняться. Также сообщалось, что однажды её даже попытались забросать камнями. Но, уверена Зарифа, это — ничто по сравнению с тем, что её ждёт после захвата страны "Талибаном"*.

Девушка обсуждала ужасную сложившуюся ситуацию с журналистами издания iNews. Она была немногословна. Поделившись мыслями, она сказала, что она больше не может говорить

Фото © Facebook / Zarifa Ghafari

Фото © Facebook / Zarifa Ghafari

Материал о Зарифе вышел на сайте издания 15-го числа. После этого никаких сообщений от девушки не поступало. За день до этого, 14 августа, она обратилась к своей родине и населению. В твите мэр заявила, что незнакомцы "сжигают и разрушают" страну, но опускать руки ещё рано.

Журналистка объяснила, что кроется за вирусными кадрами, где она в хиджабе после захвата Кабула

Журналистка объяснила, что кроется за вирусными кадрами, где она в хиджабе после захвата Кабула

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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