Зарифа далеко не первая женщина-политик в Афганистане, но точно самая молодая из них. Несколько лет Гафари работала мэром и трудилась на благо городка Майданшахр. Но теперь чиновница сидит дома со своей семьёй, боясь выйти на улицу, ведь там её ждёт неминуемая смерть. Впрочем, уверена девушка, за ней всё равно придут, как бы она ни пряталась.

Я сижу здесь и жду, когда они за мной придут. И тогда уже никто не сможет помочь мне или моей семье. Я просто сижу с родственниками и мужем. Они придут за такими людьми, как я, и убьют меня. Я не могу бросить семью. И вообще, куда мне идти? Зарифа Гафари

Фото © Facebook / Zarifa Ghafari

29-летняя Зарифа Гафари занимает пост мэра Майданшахра последние три года. Всё это время девушка боялась жить там и каждый день добиралась до работы из дома в Кабуле, который находится в сорока километрах оттуда. Несмотря на её должность, местные мужчины отказывались ей подчиняться. Также сообщалось, что однажды её даже попытались забросать камнями. Но, уверена Зарифа, это — ничто по сравнению с тем, что её ждёт после захвата страны "Талибаном"*.

Девушка обсуждала ужасную сложившуюся ситуацию с журналистами издания iNews. Она была немногословна. Поделившись мыслями, она сказала, что она больше не может говорить

Фото © Facebook / Zarifa Ghafari

Материал о Зарифе вышел на сайте издания 15-го числа. После этого никаких сообщений от девушки не поступало. За день до этого, 14 августа, она обратилась к своей родине и населению. В твите мэр заявила, что незнакомцы "сжигают и разрушают" страну, но опускать руки ещё рано.