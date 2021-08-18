Адвокат Федосеевой-Шукшиной прокомментировала слова её дочери о деменции матери

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник назвала эмоциональными высказывания дочери актрисы Ольги о том, что её мать страдает старческой деменцией, а на фоне диабетического криза у женщины могут быть галлюцинации. Об этом она заявила в беседе с Лайфом.

"В своих высказываниях она весьма и весьма эмоциональна. Некоторые её высказывания, конечно, не нравятся Лидии Николаевне. Некоторые публичные высказывания и оценки обижают её. Но на то это и субъективные оценки. Каждому зрителю или читателю предстоит самому оценить это мнение. Об объективности оценивания эмоции речи не идёт", — рассказала Вербицкая-Линник.

Кроме того, адвокат отметила, что Федосеева-Шукшина плохо себя чувствует ввиду возраста и сопутствующих заболеваний — когда она устаёт или у неё поднимается сахар. Она добавила, что в такие моменты у актрисы бывает рассеянное внимание. Вербицкая-Линник подчеркнула, что есть определённые проблемы со слухом у артистки — "он здорово подвёл её в прошлый раз, когда она лишилась квартиры".

"Говорить о том, что у неё галлюцинации или она неадекватна, могу Вас заверить, что это не так. Лидия Николаевна вполне адекватна и более чем разумна. Состояние здоровья её сейчас — по возрасту", — отмечает адвокат.