Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября
Сроки процедуры переносились уже несколько раз. Изначально она должна была пройти ещё в прошлом году, но в планы вмешалась пандемия.
Кадр из видео "Переписчик — герой нашего времени" © YouTube
Всероссийская перепись населения в этом году будет проходить с 15 октября по 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Росстата.
По данным агентства, на днях председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее новые сроки проведения мероприятия. Ранее перепись планировалось провести с 1 по 31 октября. А на отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, процедуру продлить до 20 декабря.
Предварительные итоги переписи, по данным ТАСС, будут подведены лишь будущей весной, а окончательные итоги опубликуют в IV квартале 2022 года.
Напомним, что Правительство РФ уже несколько раз переносило перепись населения — сперва с октября 2020 года на апрель 2021-го, а затем с апреля этого года на сентябрь — из-за пандемии коронавируса. 19 мая секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил сдвинуть сроки проведения переписи, чтобы она не совпадала с агитационной кампанией и голосованием по выборам депутатов Государственной думы. В тот же день стало известно, что президент эту инициативу поддержит.
Кстати, предыдущая перепись проходила в октябре 2010 года, а подведение окончательных итогов было проведено лишь в четвёртом квартале 2013-го. Согласно её результатам, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн человек. Полученные результаты в дальнейшем использовались для разработки социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства инфраструктуры и общего планирования развития государства.
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