Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись населения в этом году будет проходить с 15 октября по 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Росстата.

По данным агентства, на днях председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее новые сроки проведения мероприятия. Ранее перепись планировалось провести с 1 по 31 октября. А на отдалённых и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, процедуру продлить до 20 декабря.

Предварительные итоги переписи, по данным ТАСС, будут подведены лишь будущей весной, а окончательные итоги опубликуют в IV квартале 2022 года.