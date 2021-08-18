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В Сети появилось видео с женщинами, молящими о помощи солдат США в аэропорту Кабула

Эвакуация граждан проходит в очень сложных условиях, а многие жители просто не могут улететь из страны по разным причинам.

18 августа, 13:21

Женщины молят о помощи американских солдат в аэропорту Кабула. Видео © Twitter / David Patrikarakos

В Кабуле продолжается эвакуация людей после захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан"*. В Сети появляются разные видео из аэропорта Кабула. Так, на одном из роликов женщины, находясь за решёткой, просят помощи у американских военных в столичном аэропорту.

Отмечается, что на месте также находятся британские солдаты. На одном из видеороликов они пытаются объяснить гражданам, что тех нет в списках на эвакуацию и им придётся остаться на родине.

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По данным СМИ, многие эвакуационные самолёты вылетают из Кабула полупустыми. Это происходит из-за того, что у жителей страны либо нет необходимых проездных документов, либо они опасаются подходить к взлётно-посадочной полосе, боясь, что боевики могут схватить их. Кроме того, также не исключается вариант того, что люди просто не могут пробраться через контрольно-пропускные пункты даже с необходимыми документами.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

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А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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