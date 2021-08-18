Лайф узнал о проблемах с двигателями, установленными на Ил-112 и Ил-114
Инженерам никак не удаётся довести до ума силовые установки ни на одном из самолётов, от чего часто возникают проблемы.
Двигатель ТВ7-117. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
Российские мотористы на протяжении нескольких лет испытывают проблемы при работе с двигателем ТВ7-117. Как стало известно Лайфу, именно он установлен на пассажирском самолёте Ил-114 и транспортном Ил-112В.
Инженеры никак не могут довести эту силовую установку до ума ни на одном из самолётов, от чего часто возникают проблемы. При этом, когда на Ил-114 ставились американские моторы Pratt & Whitney, никаких замечаний по работе не было и двигатели работали идеально. Однако позднее работников обязали устанавливать в воздушные суда ТВ7-117.
Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.
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