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Лайф узнал о проблемах с двигателями, установленными на Ил-112 и Ил-114

Инженерам никак не удаётся довести до ума силовые установки ни на одном из самолётов, от чего часто возникают проблемы.

18 августа, 13:31
<p>Двигатель ТВ7-117. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%927-117#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TV7-117SM_International_salon_Engines-2010_02.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vitaly V. Kuzmin</a></p>

Двигатель ТВ7-117. Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Российские мотористы на протяжении нескольких лет испытывают проблемы при работе с двигателем ТВ7-117. Как стало известно Лайфу, именно он установлен на пассажирском самолёте Ил-114 и транспортном Ил-112В.

Инженеры никак не могут довести эту силовую установку до ума ни на одном из самолётов, от чего часто возникают проблемы. При этом, когда на Ил-114 ставились американские моторы Pratt & Whitney, никаких замечаний по работе не было и двигатели работали идеально. Однако позднее работников обязали устанавливать в воздушные суда ТВ7-117.

В ОАК рассказали об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" после крушения Ил-112В

В ОАК рассказали об участии Ил-114 в выставке "Армия-2021" после крушения Ил-112В

Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолета Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.

СМИ узнали о продолжении лётных испытаний Ил-112В после крушения в Кубинке

СМИ узнали о продолжении лётных испытаний Ил-112В после крушения в Кубинке

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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