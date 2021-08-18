Лайф узнал о проблемах с двигателями, установленными на Ил-112 и Ил-114

Российские мотористы на протяжении нескольких лет испытывают проблемы при работе с двигателем ТВ7-117. Как стало известно Лайфу, именно он установлен на пассажирском самолёте Ил-114 и транспортном Ил-112В.

Инженеры никак не могут довести эту силовую установку до ума ни на одном из самолётов, от чего часто возникают проблемы. При этом, когда на Ил-114 ставились американские моторы Pratt & Whitney, никаких замечаний по работе не было и двигатели работали идеально. Однако позднее работников обязали устанавливать в воздушные суда ТВ7-117.