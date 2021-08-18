WSJ: Дипломаты США в Германии пожаловались на симптомы "гаванского синдрома"

Два американских дипломата обратились за медицинской помощью в Германии из-за симптомов так называемого гаванского синдрома. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Среди этих симптомов — тошнота, головная боль и боли в ушах, бессонница, усталость, заторможенность. Они якобы стали проявляться у сотрудников в последние месяцы, многие не могли работать из-за "гаванского синдрома". При этом дипломаты утверждают, что подобные инциденты регистрировались и среди их коллег в американских диппредставительствах в других европейских странах.

О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018 году сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе.