НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

WSJ: Дипломаты США в Германии пожаловались на симптомы "гаванского синдрома"

Тошнота, головная боль и боли в ушах, бессонница, усталость, заторможенность якобы стали проявляться у сотрудников в последние месяцы.

18 августа, 13:38
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Два американских дипломата обратились за медицинской помощью в Германии из-за симптомов так называемого гаванского синдрома. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Среди этих симптомов — тошнота, головная боль и боли в ушах, бессонница, усталость, заторможенность. Они якобы стали проявляться у сотрудников в последние месяцы, многие не могли работать из-за "гаванского синдрома". При этом дипломаты утверждают, что подобные инциденты регистрировались и среди их коллег в американских диппредставительствах в других европейских странах.

В подозреваемых по-прежнему Россия: В США рассказали о расследовании "атак направленной энергией"

В подозреваемых по-прежнему Россия: В США рассказали о расследовании "атак направленной энергией"

О "гаванском синдроме" стало известно несколько лет назад. В 2017 году сообщалось, что десятки сотрудников американского посольства на Кубе якобы подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействия такого рода на дипломатов в стране. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад. В 2018 году сотрудники американской дипмиссии в Китае пожаловались на те же симптомы, что и на Кубе.

В конце июля 2021 года глава ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Россия может быть причастна к этим необъяснимым случаям ухудшения здоровья американских дипломатов, однако никаких доказательств в пользу этой версии он не привёл.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

МИД назвал немотивированным шагом высылку российского дипломата из Скопье

вчера в 19:02

Члены бывшего Правительства Афганистана попросили убежища в Катаре

сегодня в 13:34

Олимпийский чемпион Клаудиньо может дебютировать за "Зенит" уже в эти выходные

сегодня в 13:45

Инфекционист назвала наиболее опасный способ заражения коронавирусом

сегодня в 13:43

Украинский аналитик: Киев ждут два варианта будущего, и оба — негативные

сегодня в 13:43

Новости партнеров

Layer 1