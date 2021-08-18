Ромский барон из Румынии планирует создать новую криптовалюту

Ромский барон Даниел Чоабэ рассказал о плане создать уникальную криптовалюту — Gypsycoin. По его словам, проект поможет румынам бороться с ксенофобией и дискриминацией, а также повысить статус в обществе. Об этом сообщил сайт digi24.ro.

"Проект Gypsycoin — это первая попытка объединить все ромские общины на мировом уровне. Это будет универсальная монета ромов отовсюду. Также этот проект призван бороться с дискриминацией ромов, ксенофобией, повышать уровень их образованности и помогать интегрироваться в общество", — сказано в пресс-релизе конгресса ромов.

Символом новой криптовалюты станет традиционное колесо с флагами этой ветви цыган, объединённое с электронными схемами. По задумке создателей, его будет легко идентифицировать, ведь оно будет ассоциироваться именно с ромами. Gypsycoin предназначается для связи с общинами народа по всему миру. В планах — с помощью новых денег спонсировать благотворительные и образовательные проекты.