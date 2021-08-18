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Ромский барон из Румынии планирует создать новую криптовалюту

Символом станет традиционное колесо с флагами, объединённое с электронными схемами. Отмечается, что проект является первой попыткой объединить все ромские общины на мировом уровне.

18 августа, 13:49
<p>Фото © Gypsycoin.finance</p>

Фото © Gypsycoin.finance

Ромский барон Даниел Чоабэ рассказал о плане создать уникальную криптовалюту — Gypsycoin. По его словам, проект поможет румынам бороться с ксенофобией и дискриминацией, а также повысить статус в обществе. Об этом сообщил сайт digi24.ro.

"Проект Gypsycoin — это первая попытка объединить все ромские общины на мировом уровне. Это будет универсальная монета ромов отовсюду. Также этот проект призван бороться с дискриминацией ромов, ксенофобией, повышать уровень их образованности и помогать интегрироваться в общество", — сказано в пресс-релизе конгресса ромов.

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Символом новой криптовалюты станет традиционное колесо с флагами этой ветви цыган, объединённое с электронными схемами. По задумке создателей, его будет легко идентифицировать, ведь оно будет ассоциироваться именно с ромами. Gypsycoin предназначается для связи с общинами народа по всему миру. В планах — с помощью новых денег спонсировать благотворительные и образовательные проекты.

Ранее сообщалось, что сотрудники Правительства Камчатского края попались на майнинге криптовалют. Отмечается, что программное обеспечение было установлено сразу на нескольких рабочих устройствах.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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