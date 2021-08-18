Украинский аналитик: Киев ждут два варианта будущего, и оба — негативные
Единственным достижением Украины за 30 лет независимости политолог назвал тот факт, что эта страна вообще ещё существует.
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Украинский аналитик Александр Кочетков подвёл итоги 30-летней независимости страны в своей статье для издания "Главред". По его словам, в 1991 году у Незалежной были "фантастические" стартовые условия: её ВВП в два раза превосходил израильский, и в три раза — сингапурский. А сейчас Украина отстаёт и от Израиля, и от Сингапура, а её единственным достижением за эти годы политолог назвал тот факт, что она вообще по-прежнему существует.
"Да, она находится под постоянным давлением, мы теряем суверенитет и возможность самостоятельно принимать важные решения, но при этом у нас имеются не только остатки внешних признаков демократического государства, но и внутренняя независимость", — говорится в статье Кочеткова.
Среди плюсов обретённой независимости политолог назвал сменяемость власти на Украине и относительную свободу слова. Однако тут же он признаёт, что "достойной" системы власти в стране создать так и не удалось. Не вышло и обуздать коррупцию — она стала более циничной и масштабной и представляет угрозу Украине как независимому государству. В связи с вышеперечисленным аналитик приводит два сценария будущего для Незалежной, но, увы, оба негативные.
"Если мы не осознаём необходимость смены модели власти на более эффективную, нас ждут два варианта, оба отрицательные — или постепенное обнищание (и сопутствующие ему центробежные процессы), или внезапное разрушение государственности", — заключил он.
Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович назвал главную ошибку страны за последние 30 лет. По его словам, накануне Дня независимости страна сама оказалась зависима от других государств.
А накануне в Киеве националисты устроили погром на выставке, приуроченной к 30-летнему юбилею независимости Незалежной. Погромам на экспозиции предшествовало недовольство в соцсетях, которое у радикалов вызвали советские автоматы с газировкой — им показалась ностальгия по советскому прошлому неуместной.
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