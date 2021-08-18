Украинский аналитик: Киев ждут два варианта будущего, и оба — негативные

Украинский аналитик Александр Кочетков подвёл итоги 30-летней независимости страны в своей статье для издания "Главред". По его словам, в 1991 году у Незалежной были "фантастические" стартовые условия: её ВВП в два раза превосходил израильский, и в три раза — сингапурский. А сейчас Украина отстаёт и от Израиля, и от Сингапура, а её единственным достижением за эти годы политолог назвал тот факт, что она вообще по-прежнему существует.

"Да, она находится под постоянным давлением, мы теряем суверенитет и возможность самостоятельно принимать важные решения, но при этом у нас имеются не только остатки внешних признаков демократического государства, но и внутренняя независимость", — говорится в статье Кочеткова.

Среди плюсов обретённой независимости политолог назвал сменяемость власти на Украине и относительную свободу слова. Однако тут же он признаёт, что "достойной" системы власти в стране создать так и не удалось. Не вышло и обуздать коррупцию — она стала более циничной и масштабной и представляет угрозу Украине как независимому государству. В связи с вышеперечисленным аналитик приводит два сценария будущего для Незалежной, но, увы, оба негативные.

"Если мы не осознаём необходимость смены модели власти на более эффективную, нас ждут два варианта, оба отрицательные — или постепенное обнищание (и сопутствующие ему центробежные процессы), или внезапное разрушение государственности", — заключил он.

Ранее бывший президент Украины Виктор Янукович назвал главную ошибку страны за последние 30 лет. По его словам, накануне Дня независимости страна сама оказалась зависима от других государств.