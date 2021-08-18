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Главный врач сборной России по футболу покинул медицинский штаб команды

Вместе с ним ушёл и ещё один доктор, который до этого работал в "Спартаке" и ЦСКА.

18 августа, 13:41

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинул медицинский штаб национальной команды, сообщает Sport24.

Вместе с ним работу в национальной команде завершил Михаил Бутовский. Позднее он сообщил, что это было его решение.

"Я покидаю медицинский штаб национальной сборной. Это было моё решение. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор команды. Благодарен РФС и всем тем, с кем работал: тренерам, футболистам, персоналу. Это было максимально позитивное время. Побывал на двух чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы, Кубке конфедераций. Безумно рад, чтобы была предоставлена такая возможность — быть врачом национальной сборной", — отметил Бутковский.

По его словам, сейчас он намерен сосредоточиться на работе в казанском "Рубине". Как признался Бутковский, сейчас в команде имеется огромный объём работы.

Главврач сборной России по футболу занял аналогичный пост в ЦСКА

Главврач сборной России по футболу занял аналогичный пост в ЦСКА

Ранее Лайф сообщал, что главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов занял аналогичный пост в московском ЦСКА.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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