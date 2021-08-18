Главный врач сборной России по футболу покинул медицинский штаб команды
Вместе с ним ушёл и ещё один доктор, который до этого работал в "Спартаке" и ЦСКА.
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов покинул медицинский штаб национальной команды, сообщает Sport24.
Вместе с ним работу в национальной команде завершил Михаил Бутовский. Позднее он сообщил, что это было его решение.
"Я покидаю медицинский штаб национальной сборной. Это было моё решение. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор команды. Благодарен РФС и всем тем, с кем работал: тренерам, футболистам, персоналу. Это было максимально позитивное время. Побывал на двух чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы, Кубке конфедераций. Безумно рад, чтобы была предоставлена такая возможность — быть врачом национальной сборной", — отметил Бутковский.
По его словам, сейчас он намерен сосредоточиться на работе в казанском "Рубине". Как признался Бутковский, сейчас в команде имеется огромный объём работы.
Ранее Лайф сообщал, что главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов занял аналогичный пост в московском ЦСКА.
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