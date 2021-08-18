Главный врач сборной России по футболу покинул медицинский штаб команды

"Я покидаю медицинский штаб национальной сборной. Это было моё решение. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор команды. Благодарен РФС и всем тем, с кем работал: тренерам, футболистам, персоналу. Это было максимально позитивное время. Побывал на двух чемпионатах мира, двух чемпионатах Европы, Кубке конфедераций. Безумно рад, чтобы была предоставлена такая возможность — быть врачом национальной сборной", — отметил Бутковский.