"Они просто пристрелят нас": Что ждёт спорт в Афганистане после прихода к власти движения "Талибан" У новых руководителей страны нашёлся даже любимый вид, которому, кажется, ничего не угрожает 18 августа, 12:55 Фото © ТАСС / ZUMA / Wali Sabawoon

Главная мировая новость последних дней — смена власти в Афганистане. К ней пришли представители движения "Талибан"*, которые готовы изменить в стране все аспекты её жизни. Разумеется, что коснётся это и спорта. Вернее, уже коснулось.

Отказ от Паралимпиады

За восемь дней до старта Паралимпийских игр в Токио — 16 августа — стало официально известно, что сборная Афганистана на них не поедет. Представлять страну должны были два человека: легкоатлет Хосейн Расули и тхэквондистка Закиа Худадади. Она могла войти в историю своей страны как первая участница паралимпийского турнира в этом виде спорта. Самое главное, что никто не знает, где именно сейчас находятся спортсмены.

— Никто не мог предсказать, что эта исключительная ситуация станет реальной. Ситуация критическая. К сожалению, из-за неё вся страна оказалась уязвимой и беспомощной. Расули и Худадади находятся где-то в Кабуле. Но у меня нет никакой уверенности в их безопасности и благополучии, учитывая нынешнюю обстановку в стране. Я несколько раз пытался с ними связаться, но безуспешно. Сеть отсутствует, — рассказал The Washington Post Ариан Садики, который должен был руководить афганской командой в Токио.

Что интересно, на прошедшей Олимпиаде в Токио от Афганистана участвовали пять спортсменов, среди которых одна женщина. Речь о легкоатлетке Камии Юсуфи, которая заняла седьмое место в своём забеге и установила национальный рекорд. На токийских Играх Афганистан остался без медалей, однако вообще в истории страны две награды имеются.

Завоевал их тхэквондист Никпай Рохулла. Сначала он взял бронзу в Пекине в весовой категории до 58 кг, а через четыре года в Лондоне попробовал силы в более тяжёлой весовой категории. Итог аналогичный — бронзовая медаль.

Кстати, теперь не очень ясны перспективы участия Афганистана в Олимпийских играх хотя бы потому, что страну уже оставляли без главного старта четырёхлетия из-за прихода к власти "Талибана". Такое уже было в 2000-м перед Играми в Сиднее. Как будет через три года в Париже, сказать сложно.

Футбол угодил в немилость

Туманны перспективы развития в стране и спорта номер один в мире. Футбольная сборная Афганистана, конечно, не входит в число тех, кто может побаловать своих болельщиков великими победами. Да и игроков её днём с огнём не сыщешь в топовых клубах мира. Кто-то пробует силы в низших лигах Англии или Германии, кто-то — в молодёжной команде в Нидерландах. Но и там это далеко не ведущие игроки.

Однако боятся талибов в местной федерации футбола не из-за плохих результатов, а совсем по другой причине. Всё дело в активном развитии женской части этого вида спорта в стране, что крайне не приветствуется "Талибаном". Теперь руководители местной федерации ищут убежища в других странах. Одной из ключевых, кстати, здесь является фигура Халиды Попал, которую принято считать революционером афганского футбола.

Именно она создала в стране женскую лигу, игры которой проводились либо в других странах, либо на защищённых НАТО территориях. Её семья, как и она сама, часто подвергалась нападкам. Но, несмотря на это, для большинства девочек в стране она была примером. В итоге в 2016 году Халида была вынуждена убежать в Данию, где помогала разоблачать "физическое и сексуальное насилие, угрозы смертью и изнасилования".

Теперь же она не боится говорить о том, что после прихода "Талибана" местные футболистки просто боятся за свою жизнь.

— Моё сердце разбито. Все эти годы я и мои товарищи работали над тем, чтобы привлечь внимание к статусу женщин в Афганистане, боролись за их права. У этого поколения был шанс добиться лучших условий для следующего поколения. Мы очень гордились всякий раз, когда надевали футбольную форму своей страны. Это было лучшее чувство, самое прекрасное. И мне до боли обидно, что теперь я вынуждена призывать всех женщин в Афганистане замолчать, спрятаться, скрыться, покинуть страну. Их жизнь в опасности. Они плачут, боятся. Талибы повсюду, они порождают страх, — заявила Попал в интервью AP.

С учётом этого нет сомнений, что женскому футболу в стране придёт конец. Маловероятно, что спортсменкам разрешат продолжить заниматься любимым делом так же, как и телеведущим. Их, к слову, из кадра не убрали, разрешив работать дальше.

Любимый вид спорта талибов

Главный вид спорта в стране — крикет. Наверняка, вы не знали, но местная сборная входит в десятку сильнейших команд мира. Тут и главные надежды, и самая серьёзная популярность. Даже футбол рядом не стоит. Никто в Афганистане не скрывает того, что талибы против этого вида спорта ничего не имеют.

— Не думаю, что наша деятельность пострадает из-за смены режима. "Талибан" любит крикет. Можно сказать, что именно при них крикет начал процветать в стране. Они поддерживали нас с самого начала и не вмешивались в нашу деятельность. Кроме четырёх или пяти игроков, которые играют за границей, все остальные находятся в Кабуле. Все они в безопасности и в порядке, — заявил исполнительный директор местной федерации Хамид Шинвари.

Правда, подобное мнение разделяют далеко не все причастные к этому иду спорта в стране. В частности, некоторые опасения высказывает 22-летний капитан национальной команды Рашид Хан. Сам он сейчас находится на турнире в Великобритании, а его семья не может покинуть Афганистан.

Под угрозой весь женский спорт

О чём точно говорить не приходится, так это о развитии женского спорта в стране. Причём вне зависимости от вида. Сторонники "Талибана" явно выступают против того, чтобы представительницы слабого пола занимались спортом.

Кажется, что единственный вариант для афганских женщин — сборная беженцев. Экспериментальная команда дебютировала на Олимпиаде в Токио, и там не обошлось без представительницы Афганистана. В частности, таковой является Масома Али Зада. Теперь она живёт в Иране, а на родине её поддерживало очень много людей. Впрочем, подобный случай скорее исключение из правил.

— Я совершенно уверена, что "Талибан" никогда не позволит женщинам даже учиться, работать. Так как же они позволят нам кататься на велосипеде? Они просто пристрелят нас, — уверена капитан женской сборной по велогонкам Рухсар Хабибзай.

Кажется, что афганский спорт на грани вымирания. И если по женскому сомнений в этом почти нет, то вот что будет с мужскими видами, большой вопрос. Возможно, что совсем скоро весь мир будет обсуждать невероятные истории спортсменов, которые сумели в тяжелейших условиях продолжать делать то, что любят, и стремиться к олимпийским наградам.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Шамиль Гаджиев