Олимпийский чемпион Клаудиньо может дебютировать за "Зенит" уже в эти выходные
Ранее стало известно, что время начала матча перенесли на два часа из-за аномальной жары.
Фото © ФК "Зенит"
Бразильский футболист, олимпийский чемпион Токио Клаудиньо, который недавно перешёл в "Зенит", может дебютировать за новый для себя клуб уже в эти выходные. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.
"Да, он (Клаудиньо. — Прим. Лайфа) готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть", — заявил Семак.
Кроме того, к игре готовятся Малком, получивший повреждение в матче с "Локомотивом", и защитник Ярослав Ракицкий.
Напомним, матч "Уфа" – "Зенит" состоится 21 августа. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Изначально она планировалась на два часа раньше, однако РПЛ перенесла время её начала из-за аномальной жары.
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