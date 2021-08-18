Олимпийский чемпион Клаудиньо может дебютировать за "Зенит" уже в эти выходные

Бразильский футболист, олимпийский чемпион Токио Клаудиньо, который недавно перешёл в "Зенит", может дебютировать за новый для себя клуб уже в эти выходные. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Да, он (Клаудиньо. — Прим. Лайфа) готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть", — заявил Семак.

Кроме того, к игре готовятся Малком, получивший повреждение в матче с "Локомотивом", и защитник Ярослав Ракицкий.