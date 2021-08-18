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Олимпийский чемпион Клаудиньо может дебютировать за "Зенит" уже в эти выходные

Ранее стало известно, что время начала матча перенесли на два часа из-за аномальной жары.

18 августа, 13:45
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Бразильский футболист, олимпийский чемпион Токио Клаудиньо, который недавно перешёл в "Зенит", может дебютировать за новый для себя клуб уже в эти выходные. Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Да, он (Клаудиньо. — Прим. Лайфа) готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть", — заявил Семак.

Кроме того, к игре готовятся Малком, получивший повреждение в матче с "Локомотивом", и защитник Ярослав Ракицкий.

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Напомним, матч "Уфа" – "Зенит" состоится 21 августа. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени. Изначально она планировалась на два часа раньше, однако РПЛ перенесла время её начала из-за аномальной жары.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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