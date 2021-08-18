"Слышал выстрелы в воздух": Корреспондент CNN показал обстановку в аэропорту Кабула
По словам журналиста, самолёты взлетают с наступлением вечера, а людям, покидающим страну, не жалко бросать даже свои авто.
Лайф перевёл репортаж CNN о происходящем в аэропорту Кабула. Видео © CNN
Западные СМИ по-своему освещают события, происходящие в Афганистане после захвата власти "Талибаном"*. Корреспондент CNN Эрин Бернетт снял репортаж из аэропорта Кабула, где показал, как беженцы в спокойном режиме пытаются покинуть страну.
"На одном из выходов я попал в давку, слышал выстрелы в воздух", — отмечает при этом журналист.
Кто именно открыл огонь, неизвестно. С помощью афганских солдат съёмочная группа смогла проникнуть на территорию воздушной гавани через дыру в заборе. По словам корреспондента, жителям страны не жалко оставлять даже автомобили в попытках покинуть опасное место.
"Кругом афганцы, которые надеются на защиту. Им повезло: они попали на самолёт. Их не так много, как несколько дней назад, когда толпы людей хлынули в аэропорт", — сказал Бернетт.
Журналист также показал спокойную обстановку в аэропорту и заметил, что самолёты взлетают с наступлением вечера. При этом люди, по его мнению, не подозревают, что происходит за стенами. На пункте службы безопасности по телевизору идёт пресс-конференция новых властей.
"Талибы показали четырём американским президентам, которые развязали здесь войну, что на "земле изобилия" начнётся новая жизнь", — сказано в репортаже корреспондента.
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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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