Лайф перевёл репортаж CNN о происходящем в аэропорту Кабула. Видео © CNN

Западные СМИ по-своему освещают события, происходящие в Афганистане после захвата власти "Талибаном"*. Корреспондент CNN Эрин Бернетт снял репортаж из аэропорта Кабула, где показал, как беженцы в спокойном режиме пытаются покинуть страну.

"На одном из выходов я попал в давку, слышал выстрелы в воздух", — отмечает при этом журналист.

Кто именно открыл огонь, неизвестно. С помощью афганских солдат съёмочная группа смогла проникнуть на территорию воздушной гавани через дыру в заборе. По словам корреспондента, жителям страны не жалко оставлять даже автомобили в попытках покинуть опасное место.

"Кругом афганцы, которые надеются на защиту. Им повезло: они попали на самолёт. Их не так много, как несколько дней назад, когда толпы людей хлынули в аэропорт", — сказал Бернетт.

Журналист также показал спокойную обстановку в аэропорту и заметил, что самолёты взлетают с наступлением вечера. При этом люди, по его мнению, не подозревают, что происходит за стенами. На пункте службы безопасности по телевизору идёт пресс-конференция новых властей.

"Талибы показали четырём американским президентам, которые развязали здесь войну, что на "земле изобилия" начнётся новая жизнь", — сказано в репортаже корреспондента.