Назван эффективный способ увеличить пенсию

Увеличить пенсионные накопления россиянам поможет участие в программе государственного софинансирования. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области.

"Государственное софинансирование осуществляется в течение десяти лет с момента первого платежа. Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счёт человека перечисляется такая же сумма", — рассказали в ПФР.

При этом объём государственного софинансирования увеличивается в четыре раза для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обращался за начислением ни одной из частей трудовой пенсии.