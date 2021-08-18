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Назван эффективный способ увеличить пенсию

Контролировать свои средства можно в личном кабинете на сайте ПФР и на портале госуслуг.

18 августа, 15:38
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Увеличить пенсионные накопления россиянам поможет участие в программе государственного софинансирования. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области.

"Государственное софинансирование осуществляется в течение десяти лет с момента первого платежа. Если гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12 000 рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счёт человека перечисляется такая же сумма", — рассказали в ПФР.

При этом объём государственного софинансирования увеличивается в четыре раза для тех, кто достиг пенсионного возраста, но не обращался за начислением ни одной из частей трудовой пенсии.

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А проверить правильность начислений и планировать инвестиции с 2022 года можно будет на портале госуслуг. Все данные о пенсии будут предоставляться там раз в три года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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