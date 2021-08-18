Прокуратура просит 6 лет колонии для подравшегося с силовиками на незаконной акции

Прокуратура потребовала приговорить к шести годам колонии Сайд-Мухаммада Джумаева (позже взял имя Михаил Мархиев), который устроил драку с омоновцами на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

"Гособвинитель потребовал признать виновным Мархиева по трём эпизодам ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти") и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы", — сказали в суде.

Напомним, злоумышленник на незаконной акции в центре Москвы стал набрасываться на полицейских, сопровождая это нецензурной бранью и криками. Правоохранители пытались оттеснить его в сторону толпы. За несколько секунд он успел нанести множество ударов омоновцам. Инцидент был запечатлён на видео. Личность нарушителя была установлена быстро, и вскоре его задержали в псковских лесах — он направлялся в сторону границы с Латвией.