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Прокуратура просит 6 лет колонии для подравшегося с силовиками на незаконной акции

Участнику несогласованного митинга в Москве вменяются сразу три эпизода применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.

18 августа, 15:23
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Прокуратура потребовала приговорить к шести годам колонии Сайд-Мухаммада Джумаева (позже взял имя Михаил Мархиев), который устроил драку с омоновцами на несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

"Гособвинитель потребовал признать виновным Мархиева по трём эпизодам ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти") и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы", — сказали в суде.

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Напомним, злоумышленник на незаконной акции в центре Москвы стал набрасываться на полицейских, сопровождая это нецензурной бранью и криками. Правоохранители пытались оттеснить его в сторону толпы. За несколько секунд он успел нанести множество ударов омоновцам. Инцидент был запечатлён на видео. Личность нарушителя была установлена быстро, и вскоре его задержали в псковских лесах — он направлялся в сторону границы с Латвией.

Напомним, несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей — в том числе об опасности заражения коронавирусом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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