В США хакеры разместили фотожабы с Байденом на рекламных билбордах

Система рекламных щитов в американском городе Уилмингтон подверглась атаке хакеров. Теперь вместо обычных картинок товаров и услуг на них размещены фотожабы с президентом США Джо Байденом.

"Кто-то взломал систему рекламных щитов Уилмингтона. Это настоящие фотографии рекламных щитов Уилмингтона!" — написал один из пользователей "Твиттера".

Someone has hacked the Wilmington billboard system. These are actual photos of Wilmington billboards! 😆 pic.twitter.com/aNeGj9e85Q — Sal (@NJSal78) August 18, 2021

Так, на одной из картинок Байден держит в руке мороженое в вафельном рожке. При этом на фоне американского лидера изображена эвакуация сотрудников Посольства США из захваченной "Талибаном"* столицы Афганистана Кабула. На другом "шедевре" хакеров Байден смотрит в окно, чуть приоткрыв жалюзи.

Ранее сообщалось, что Байден не отказывается от ответственности за ситуацию в Афганистане. Советник американского президента отметил, что решения Вашингтона могут быть верными, а могут и не давать правильного результата.