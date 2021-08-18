В США хакеры разместили фотожабы с Байденом на рекламных билбордах
Так, на одной из картинок американский лидер предстал с мороженым в руке. При этом на его фоне изображена эвакуация сотрудников Посольства США из Кабула.
Фото © Twitter / NJSal78
Система рекламных щитов в американском городе Уилмингтон подверглась атаке хакеров. Теперь вместо обычных картинок товаров и услуг на них размещены фотожабы с президентом США Джо Байденом.
"Кто-то взломал систему рекламных щитов Уилмингтона. Это настоящие фотографии рекламных щитов Уилмингтона!" — написал один из пользователей "Твиттера".
Someone has hacked the Wilmington billboard system. These are actual photos of Wilmington billboards! 😆 pic.twitter.com/aNeGj9e85Q— Sal (@NJSal78) August 18, 2021
Так, на одной из картинок Байден держит в руке мороженое в вафельном рожке. При этом на фоне американского лидера изображена эвакуация сотрудников Посольства США из захваченной "Талибаном"* столицы Афганистана Кабула. На другом "шедевре" хакеров Байден смотрит в окно, чуть приоткрыв жалюзи.
Ранее сообщалось, что Байден не отказывается от ответственности за ситуацию в Афганистане. Советник американского президента отметил, что решения Вашингтона могут быть верными, а могут и не давать правильного результата.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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