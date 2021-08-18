НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Около 30 человек могли погибнуть, пытаясь покинуть Кабул на самолёте ВВС США

Если всем зацепившимся за внешнюю часть воздушного судна удалось взлететь, выдержать высокую скорость полёта и низкие температуры практически невозможно.

18 августа, 14:58

Около 30 человек могли погибнуть, пытаясь покинуть Кабул на самолёте ВВС США. Видео © Соцсети

Число погибших людей, пытавшихся покинуть Кабул, уцепившись за фюзеляж военно-транспортного самолёта ВВС США С-17, может составлять порядка 30. На последних кадрах, снятых одним из таких беженцев, запечатлено примерно это количество людей. Видео в том числе распространил телеканал Al-Hadath.

Отмечается, что, если всем людям удалось удержаться во время взлёта самолёта, вероятность их выживания в воздухе крайне мала из-за высокой скорости полёта и низких температур.

Не менее 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула

Не менее 17 человек пострадали в результате давки в аэропорту Кабула

Напомним, ранее в Сети распространились видео, на которых отчаявшиеся афганцы, пытаясь покинуть страну после захвата власти "Талибаном"*, начали цепляться за взлетавшие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией — несколько человек погибли, упав во время взлёта. Тело ещё одного беженца обнаружили в отсеке, куда убираются шасси военно-транспортного самолёта ВВС США С-17. ВВС США начали расследование.

Специалист в области безопасности полётов Алексей Власов прокомментировал видео из аэропорта Кабула. По словам эксперта, полёт на шасси сродни самоубийству: шансов выжить во время него нет абсолютно никаких. Позднее стало известно, что американским пилотам потребовалась помощь психологов и священников после случившегося.

"Самое дорогое": Бежавшие из Кабула афганские силовики увозили с собой пиво

"Самое дорогое": Бежавшие из Кабула афганские силовики увозили с собой пиво

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Life

Путин обсудил тему обострения в Афганистане с президентами Ирана и Таджикистана

сегодня в 15:10

В Сети появилось видео с женщинами, молящими о помощи солдат США в аэропорту Кабула

сегодня в 13:21

В США хакеры разместили фотожабы с Байденом на рекламных билбордах

сегодня в 15:14
Life

"Аэрофлот" приостановил рейсы в столицу Таиланда из-за ситуации в Афганистане

сегодня в 15:14

Как выглядит сын президента Аргентины, который недавно получил удостоверение без указания пола

сегодня в 14:56

Новости партнеров

Layer 1