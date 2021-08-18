Около 30 человек могли погибнуть, пытаясь покинуть Кабул на самолёте ВВС США. Видео © Соцсети

Число погибших людей, пытавшихся покинуть Кабул, уцепившись за фюзеляж военно-транспортного самолёта ВВС США С-17, может составлять порядка 30. На последних кадрах, снятых одним из таких беженцев, запечатлено примерно это количество людей. Видео в том числе распространил телеканал Al-Hadath.

Отмечается, что, если всем людям удалось удержаться во время взлёта самолёта, вероятность их выживания в воздухе крайне мала из-за высокой скорости полёта и низких температур.

Специалист в области безопасности полётов Алексей Власов прокомментировал видео из аэропорта Кабула. По словам эксперта, полёт на шасси сродни самоубийству: шансов выжить во время него нет абсолютно никаких. Позднее стало известно, что американским пилотам потребовалась помощь психологов и священников после случившегося.