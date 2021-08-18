Около 30 человек могли погибнуть, пытаясь покинуть Кабул на самолёте ВВС США
Если всем зацепившимся за внешнюю часть воздушного судна удалось взлететь, выдержать высокую скорость полёта и низкие температуры практически невозможно.
Около 30 человек могли погибнуть, пытаясь покинуть Кабул на самолёте ВВС США. Видео © Соцсети
Число погибших людей, пытавшихся покинуть Кабул, уцепившись за фюзеляж военно-транспортного самолёта ВВС США С-17, может составлять порядка 30. На последних кадрах, снятых одним из таких беженцев, запечатлено примерно это количество людей. Видео в том числе распространил телеканал Al-Hadath.
Отмечается, что, если всем людям удалось удержаться во время взлёта самолёта, вероятность их выживания в воздухе крайне мала из-за высокой скорости полёта и низких температур.
Напомним, ранее в Сети распространились видео, на которых отчаявшиеся афганцы, пытаясь покинуть страну после захвата власти "Талибаном"*, начали цепляться за взлетавшие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией — несколько человек погибли, упав во время взлёта. Тело ещё одного беженца обнаружили в отсеке, куда убираются шасси военно-транспортного самолёта ВВС США С-17. ВВС США начали расследование.
Специалист в области безопасности полётов Алексей Власов прокомментировал видео из аэропорта Кабула. По словам эксперта, полёт на шасси сродни самоубийству: шансов выжить во время него нет абсолютно никаких. Позднее стало известно, что американским пилотам потребовалась помощь психологов и священников после случившегося.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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