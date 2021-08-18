Москвичка обвинила мужа в попытках выселить её из квартиры вместе с сыном-инвалидом

Москвич выгоняет бывшую супругу с детьми из квартиры. Видео © LIFE

В московской трёхкомнатной квартире под страхом выселения живёт Наталья Курбатова с двумя детьми — пятилетней дочерью и 15-летним сыном с диагнозом ДЦП. Причём выселить своих близких пытается бывший глава семейства. Лайф узнал подробности истории.

Жители города Ухта Наталья и Василий прожили в браке 15 лет. В 2005-м у них появился на свет долгожданный сын, у мальчика оказался ДЦП. Спустя 10 лет в семье появился второй ребёнок. После этого супруги решили переехать в Москву, где лучшие условия для реабилитации сына-инвалида. Василий отправился в Первопрестольную первым, ещё в 2017 году. Семья купила в столице квартиру. Однако, по словам Натальи, спустя полгода супруг объявил, что у него появилась новая любовь и старая семья ему не нужна.

Василий предложил жене не подавать официальный запрос на взыскание алиментов, пообещав платить детям добровольно. Что же до московской квартиры — мужчина попросил жену мирно отдать ему свою долю, а самой вместе с детьми остаться в Ухте. Наталью такое развитие событий не устроило, и в процессе развода она подала на раздел имущества, а в 2020 году на правах собственника переехала с маленькими детьми в Москву.

Официально супруги развелись месяц назад. Но на этом испытания Натальи не закончились. Василий выслал письмо с уведомлением о продаже своей доли в московской квартире, где проживают его дети. До этого мужчина искал аргументы, как убедить бывшую жену съехать со столичных квадратных метров. По словам женщины, экс-супруг угрожал ей коллекторами, подселением бомжей и многим другим. Суммы, которую он запросил за долю в квартире (8,5 млн рублей), у женщины нет.

"У меня таких денег нет. Я не работаю, так как ребёнка одного не оставить, и у нас нет сиделок, нянечек, я самостоятельно воспитываю. Я боюсь здесь оказаться на улице с двумя детьми", — говорит мать-одиночка.

По словам адвоката Натальи Курбатовой Евгении Ильичёвой, манипуляции экс-супруга с квартирой направлены на то, чтобы избежать судебного решения о взыскании алиментов.

"Юридически если в установленные законом сроки не последует ответа на уведомление как согласие на покупку доли, то мужчина вправе продать эту долю кому угодно", — объясняет адвокат. Она добавила, что общую квартиру в Ухте суд также разделил пополам.

Представитель бывшего мужа Натальи Алексей в свою очередь на звонок корреспондента Лайфа коротко озвучил, что 19 августа предстоит судебное заседание, где стороны заключат мировое соглашение об уплате алиментов.

Наталья возвращаться в Ухту не хочет, так как у её 15-летнего сына с переездом в Москву появились возможности проходить реабилитацию, в ближайшее время его ожидает плановая операция.