Папа римский отправил в отставку бразильского епископа из-за интимного видео

По данным издания Today, ранее в соцсетях появился ролик, который стал вирусным, где 60-летний епископ запечатлён в полуобнажённом виде во время видеозвонка интимного характера с другим мужчиной. Феррейра да Силва в беседе с журналистами признал, что он действительно причастен к этому видео, но комментировать его содержание епископ отказался.