Папа римский отправил в отставку бразильского епископа из-за интимного видео
Сам священнослужитель в беседе с журналистами признал свою причастность к этому ролику, но его содержание комментировать отказался.
Фото © ТАСС / АР / Riccardo De Luca
Папа римский Франциск одобрил прошение епископа Томе Феррейры да Силва об отставке с поста епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Об этом сообщает служба печати Святого престола.
По данным издания Today, ранее в соцсетях появился ролик, который стал вирусным, где 60-летний епископ запечатлён в полуобнажённом виде во время видеозвонка интимного характера с другим мужчиной. Феррейра да Силва в беседе с журналистами признал, что он действительно причастен к этому видео, но комментировать его содержание епископ отказался.
Папа Франциск назначил временным апостолическим администратором епархии Жозе-ду-Риу-Прету архиепископа Моасира Силву, возглавляющего бразильскую митрополию Рибейран-Прету.
Ранее сообщалось, что папа римский призвал к мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Глава Римско-католической церкви считает, что всё можно решить за столом переговоров и сложив оружие.
Комментариев: 0