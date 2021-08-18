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Папа римский отправил в отставку бразильского епископа из-за интимного видео

Сам священнослужитель в беседе с журналистами признал свою причастность к этому ролику, но его содержание комментировать отказался.

18 августа, 14:33

Фото © ТАСС / АР / Riccardo De Luca

Папа римский Франциск одобрил прошение епископа Томе Феррейры да Силва об отставке с поста епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

По данным издания Today, ранее в соцсетях появился ролик, который стал вирусным, где 60-летний епископ запечатлён в полуобнажённом виде во время видеозвонка интимного характера с другим мужчиной. Феррейра да Силва в беседе с журналистами признал, что он действительно причастен к этому видео, но комментировать его содержание епископ отказался.

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Папа Франциск назначил временным апостолическим администратором епархии Жозе-ду-Риу-Прету архиепископа Моасира Силву, возглавляющего бразильскую митрополию Рибейран-Прету.

Ранее сообщалось, что папа римский призвал к мирному урегулированию ситуации в Афганистане. Глава Римско-католической церкви считает, что всё можно решить за столом переговоров и сложив оружие.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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