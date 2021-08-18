Многодетная семья из Саратова вынуждена 20 лет жить в детском саду

В Саратове семья с восемью детьми 20 лет вынуждена жить в детском саду из-за очереди на жильё. Дело в том, что матери-одиночке Светлане Ерахтиной временно выделили помещение в соцучреждении, однако жилплощадь до сих пор так никто не предоставил.

Как пишет РИА ФАН, наконец на вопиющий случай обратили внимание в Следственном комитете. Сейчас правоохранители выясняют, почему люди вынуждены существовать в таких условиях и до сих пор не получили долгожданную квартиру. По данным СК, Ерахтины стоят в очереди на получение жилья уже целых 15 лет.

"Про неё [семью] говорят едва ли не каждый год. Однако дело не движется с мёртвой точки из-за десятка причин. Возможно, вмешательство правоохранительных органов сможет помочь", — рассказал сотрудник городской администрации, пожелавший остаться анонимным.