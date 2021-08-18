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Многодетная семья из Саратова вынуждена 20 лет жить в детском саду

Ерахтины стоят в очереди на получение квартиры уже 15 лет, однако до сих пор не получили заветную жилплощадь. Сотрудники СК проводят проверку по этому факту.

18 августа, 14:22
<p>Светлана Ерахтина. Фото © <a href="https://news.sarbc.ru/main/2021/07/08/263169.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">News.sarbc.ru</a></p>

Светлана Ерахтина. Фото © News.sarbc.ru

В Саратове семья с восемью детьми 20 лет вынуждена жить в детском саду из-за очереди на жильё. Дело в том, что матери-одиночке Светлане Ерахтиной временно выделили помещение в соцучреждении, однако жилплощадь до сих пор так никто не предоставил.

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Как пишет РИА ФАН, наконец на вопиющий случай обратили внимание в Следственном комитете. Сейчас правоохранители выясняют, почему люди вынуждены существовать в таких условиях и до сих пор не получили долгожданную квартиру. По данным СК, Ерахтины стоят в очереди на получение жилья уже целых 15 лет.

"Про неё [семью] говорят едва ли не каждый год. Однако дело не движется с мёртвой точки из-за десятка причин. Возможно, вмешательство правоохранительных органов сможет помочь", — рассказал сотрудник городской администрации, пожелавший остаться анонимным.

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Ранее Лайф называл регион, жителям которого копить на собственную квартиру придётся всю жизнь. При этом быстрее всего собрать нужную сумму для приобретения жилья можно в Ненецком АО и Магаданской области.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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