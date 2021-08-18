Многодетная семья из Саратова вынуждена 20 лет жить в детском саду
Ерахтины стоят в очереди на получение квартиры уже 15 лет, однако до сих пор не получили заветную жилплощадь. Сотрудники СК проводят проверку по этому факту.
Светлана Ерахтина. Фото © News.sarbc.ru
В Саратове семья с восемью детьми 20 лет вынуждена жить в детском саду из-за очереди на жильё. Дело в том, что матери-одиночке Светлане Ерахтиной временно выделили помещение в соцучреждении, однако жилплощадь до сих пор так никто не предоставил.
Как пишет РИА ФАН, наконец на вопиющий случай обратили внимание в Следственном комитете. Сейчас правоохранители выясняют, почему люди вынуждены существовать в таких условиях и до сих пор не получили долгожданную квартиру. По данным СК, Ерахтины стоят в очереди на получение жилья уже целых 15 лет.
"Про неё [семью] говорят едва ли не каждый год. Однако дело не движется с мёртвой точки из-за десятка причин. Возможно, вмешательство правоохранительных органов сможет помочь", — рассказал сотрудник городской администрации, пожелавший остаться анонимным.
Ранее Лайф называл регион, жителям которого копить на собственную квартиру придётся всю жизнь. При этом быстрее всего собрать нужную сумму для приобретения жилья можно в Ненецком АО и Магаданской области.
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