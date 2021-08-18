Сдавшая ЕГЭ в восемь лет москвичка будет учиться в МГУ платно

Девятилетняя Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, но не поступившая на бюджет психфака МГУ, будет учиться в вузе на платной основе. Об этом сообщила мама девочки Наталия Теплякова.

"Сейчас планируем заключение контракта, как и многие другие абитуриенты. Ждём инструкцию и сроки от приёмной комиссии. Документы подавали только на психфак. Хотя Алисе интересно посещать занятия и на других факультетах. В МГУ это возможно", — приводит её слова kp.ru.

На вопрос о том, сможет ли семья, воспитывающая семерых детей, потянуть дорогое обучение дочери в МГУ, где один год стоит 391 тысячу рублей, Наталия заметила, что это однозначно дешевле, чем, например, льготная ипотека для многодетных семей. Мама девочки также рассказала, что Алисе не терпится посетить свою первую лекцию, хоть она и беспокоится, что там нельзя будет нажать на паузу и отмотать назад, если что-то не расслышала или не поняла.

Почему юного вундеркинда не оказалось в списках тех, кто зачислен на бюджетные места, объяснила телеканалу "Звезда" пресс-секретарь факультета психологии Александра Долгих. По её словам, девочка не прошла по баллам, хоть и сдала все вступительные экзамены.

"Она сдала всё, но по баллам на бюджет не прошла. <...> Уже прошло окончательное зачисление бюджетников. Они сами на связь не выходят. Мы просто до конца августа заключаем договор, к нам приходят, кто хочет обучаться на договорной основе. <...> Если они заключат договор, произведут оплату, мы зачислим как обычного нашего абитуриента на договорной основе", — отметила Долгих.