Историк связал незнание россиян значения аббревиатуры ГКЧП с зацикленностью на себе

Большое количество россиян не знают, как расшифровывается аббревиатура ГКЧП, так как интересуются исключительно личными проблемами и событиями. Таким мнением поделился историк и публицист Юрий Емельянов в беседе с телеканалом "360", комментируя результаты нового опроса ВЦИОМа, проведённого в преддверии 30-летия августовского путча.

"Раньше жизнь была очень ориентирована на общественные проблемы. Сейчас самое главное — рынок, личные заботы. Всё то, что выходит за пределы личного садика-огородика, своей квартиры, уже не имеет никакого значения. Люди ничегошеньки не знают", — сказал специалист.

Историк также отметил, что тема ГКЧП является сложной. Кроме того, в ней ещё предстоит исследовать множество нераскрытых пластов, тем более что разные воспоминания стали доступны в печати только 10 лет назад. Эксперт подчеркнул, что непросвещённость россиян отражается и в других значимых сторонах жизни. Например, её следствием стало общее сопротивление вакцинации, произошедшее на фоне катастрофического падения авторитета науки.

По словам Емельянова, многие ошибочно торопятся дать простой ответ на вопрос, почему развалился СССР. Он отметил, что важно не только изучить публикации документов, воспоминаний, а именно осмыслить причины этого события.