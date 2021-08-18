Журналист сообщил о публичной казни четырёх афганских командиров талибами
В "Твиттере" даже появилось видео, якобы снятое на стадионе, где всё происходило. На кадрах видна многотысячная толпа зевак, но никаких жестоких сцен нет.
Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад подтвердил информацию из соцсетей о публичной казни четырёх проправительственных командиров в Кандагаре. Такая информация появилась в среду в его Twitter. Журналист утверждает, что талибы расправились с военными на местном стадионе, а среди убитых, по его сведениям, оказался близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку командир по имени Хашим Регвал.
Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021
Ширзад также опубликовал видео, снятое, как он утверждает, на стадионе, где проходила казнь. На кадрах видна многотысячная толпа, якобы наблюдавшая за экзекуцией, но никаких жестоких сцен нет.
Пост журналиста вызвал ожидаемый резонанс в соцсетях. В комментариях нашлись пользователи, объявившие себя едва ли не свидетелями казни военных, но были и те, кто назвал пост фейком.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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