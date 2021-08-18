Журналист сообщил о публичной казни четырёх афганских командиров талибами

Сотрудник афганского телеканала TOLOnews Муслим Ширзад подтвердил информацию из соцсетей о публичной казни четырёх проправительственных командиров в Кандагаре. Такая информация появилась в среду в его Twitter. Журналист утверждает, что талибы расправились с военными на местном стадионе, а среди убитых, по его сведениям, оказался близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку командир по имени Хашим Регвал.

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

Ширзад также опубликовал видео, снятое, как он утверждает, на стадионе, где проходила казнь. На кадрах видна многотысячная толпа, якобы наблюдавшая за экзекуцией, но никаких жестоких сцен нет.

Пост журналиста вызвал ожидаемый резонанс в соцсетях. В комментариях нашлись пользователи, объявившие себя едва ли не свидетелями казни военных, но были и те, кто назвал пост фейком.