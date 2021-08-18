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Началось: Москву накрыл мощный шторм

По прогнозам синоптиков, непогода будет держаться в городе два дня, и за это время в Москве может вылиться до 40% месячной нормы осадков.

18 августа, 14:19

Фото © Instagram.com / irina___din

В столичном регионе резко ухудшилась погода. Как и обещали синоптики, в столице начался сильный ливень с грозой и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 м/с. Столичное ГУ МЧС и их подмосковные коллеги распространили экстренное предупреждение о шторме. Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать опасных манёвров. Пешеходам, которые по какой-то причине оказались в эти часы на улице, стоит обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее метеоролог предупредил россиян о приближающейся осени. По словам специалиста, жители Петербурга почувствуют смену сезона уже сегодня, а следом — и жители Москвы. Похолодание с собой несёт циклон, который придёт в столицу предстоящей ночью.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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