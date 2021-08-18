В столичном регионе резко ухудшилась погода. Как и обещали синоптики, в столице начался сильный ливень с грозой и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 м/с. Столичное ГУ МЧС и их подмосковные коллеги распространили экстренное предупреждение о шторме. Спасатели рекомендуют автомобилистам снизить скорость и избегать опасных манёвров. Пешеходам, которые по какой-то причине оказались в эти часы на улице, стоит обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.