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СМИ сообщили о намерении Зеленского уволить Кличко

Этот вопрос может быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Сейчас лидер Незалежной определяется с преемником мэра столицы страны.

18 августа, 14:28
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CF1hlEknJ6Q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vitaliyklitschko</a></p>

Фото © Instagram / vitaliyklitschko

Мэр Киева Виталий Кличко будет уволен с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с постом градоначальника. О соответствующих планах президента Украины Владимира Зеленского сообщает издание Vesti.ua со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот вопрос решён на 100%. В данный момент глава государства думает над кандидатурой преемника Кличко, которым может стать министр развития общин и территорий Незалежной Алексей Чернышёв. По мнению СМИ, вопрос увольнения главы КГГА может быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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Ранее Кличко заявлял, что власти страны пытались создать основания для его увольнения с должности главы КГГА. С весны на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации силовики регулярно проводят обыски, которые столичный мэр считает давлением на киевскую власть, исходящим от офиса президента Украины.

Ранее Лайф рассказывал, что в честь юбилея мэр Киева Виталий Кличко опубликовал про себя фильм, в котором продемонстрировал отменную физическую форму, похваставшись голым торсом. Не обошлось и без экстремальных увлечений украинского политика.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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