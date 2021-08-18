СМИ сообщили о намерении Зеленского уволить Кличко
Этот вопрос может быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Сейчас лидер Незалежной определяется с преемником мэра столицы страны.
Фото © Instagram / vitaliyklitschko
Мэр Киева Виталий Кличко будет уволен с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещает с постом градоначальника. О соответствующих планах президента Украины Владимира Зеленского сообщает издание Vesti.ua со ссылкой на источники.
Отмечается, что этот вопрос решён на 100%. В данный момент глава государства думает над кандидатурой преемника Кличко, которым может стать министр развития общин и территорий Незалежной Алексей Чернышёв. По мнению СМИ, вопрос увольнения главы КГГА может быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны.
Ранее Кличко заявлял, что власти страны пытались создать основания для его увольнения с должности главы КГГА. С весны на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации силовики регулярно проводят обыски, которые столичный мэр считает давлением на киевскую власть, исходящим от офиса президента Украины.
Ранее Лайф рассказывал, что в честь юбилея мэр Киева Виталий Кличко опубликовал про себя фильм, в котором продемонстрировал отменную физическую форму, похваставшись голым торсом. Не обошлось и без экстремальных увлечений украинского политика.
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