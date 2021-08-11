Алана Мамаева лишилась двух машин, когда суд принял сторону её бывшего мужа и арестовал иномарки

В Ростове-на-Дону завершился очередной суд между экс-супругами — футболистом Павлом Мамаевым и Аланой. По мнению мужчины, которое он представил в иске, он не должен делить имущество с бывшей женой, потому что она не работает и к тому же нанесла большой урон семейному бюджету, тратя деньги на операции и собственную внешность, пишет телеграм-канал Mash.

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Суд согласился с доводами стороны футболиста и арестовал автомобили Аланы — Range Rover Evoque Long и Bentley Continental. Теперь женщина не сможет их продать или подарить. На такие радикальные меры Павел решил пойти, когда жена подала на развод, узнав о его очередной измене с испанской моделью.

Фото © Instagram / alana_mamaeva