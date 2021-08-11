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Алана Мамаева лишилась двух машин, когда суд принял сторону её бывшего мужа и арестовал иномарки

По словам Павла, делить имущество бывшим супругам нелогично, ведь Алана нигде не работает и потратила много общих денег в убыток семье.

11 августа, 13:36

Фото © Instagram / alana_mamaeva

В Ростове-на-Дону завершился очередной суд между экс-супругами — футболистом Павлом Мамаевым и Аланой. По мнению мужчины, которое он представил в иске, он не должен делить имущество с бывшей женой, потому что она не работает и к тому же нанесла большой урон семейному бюджету, тратя деньги на операции и собственную внешность, пишет телеграм-канал Mash.

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Суд согласился с доводами стороны футболиста и арестовал автомобили Аланы — Range Rover Evoque Long и Bentley Continental. Теперь женщина не сможет их продать или подарить. На такие радикальные меры Павел решил пойти, когда жена подала на развод, узнав о его очередной измене с испанской моделью.

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Фото © Instagram / alana_mamaeva

Футболист выдвинул иск Алане, чтобы взыскать алименты и определить место жительства общей дочери. Про сына от первого брака женщины, которого Павел воспитывал 8 лет, речи не идёт. По его словам, Алиса всё равно живёт с ним, а не с бывшей женой, как бы та не выставляла в соцсетях доказательства. Так Павел поступил, чтобы не платить алименты, которые влетят ему в копеечку — около 860 тыс. ежемесячно на одного ребёнка.

Бывшая жена Эминема, с которой он разводился дважды, пыталась покончить с собой

Бывшая жена Эминема, с которой он разводился дважды, пыталась покончить с собой

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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