Герои "Очень странных дел" оказались в Краснодарском крае, и на этих фото их не отличить от местных
В комментариях пользователи вовсю советуют выписать SMM-щику премию за эти шедевры.
В новом сезоне "Очень странных дел" действия в том числе будут идти на территории Советского Союза. Русский аккаунт Netflix в "Инстаграме" решил обыграть это и показал, как герои телешоу выглядели бы в современной России. Конкретнее — в Краснодарском крае. Так, задира-спасатель Билли, роль которого взял на себя австралийский актёр Дэйкр Монтгомери, разгуливает по галечному пляжу, предупреждая туристов русского юга о том, что заплывать за буйки нельзя.
А сладкоежка Дастин Хендерсон в исполнении Гейтена Матараццо негодует — всё из-за киоска с мороженым, закрывшегося в самое неподходящее время
Впрочем, в Краснодарский край "телепортировались" не только герои "Очень странных дел", но и персонажи из других сериалов Netflix. Так, Мэйв Уайли из "Полового воспитания" стала продавщицей пряностей, чурчхелы и других местный сладостей. А вот жизнь Лукреции из "Элиты" никак не изменилась даже под палящим российским солнцем — красотка всё так же наслаждается жизнью на фоне состава РЖД.
В комментариях восторженные пользователи успели позавидовать и любимым героям, попавшим "на юга", и креативщикам "Нетфликса"
Чурчхелу хочу теперь 😭😭😭
Обожаю вас 😂😂❤️
Шедевр!
Напомним, в начале этого года создатели "Очень странных дел" выпустили трейлер к грядущему сезону. На кадрах — попавший в заключение Джим Хоппер, которому грозит опасность не только от камчатских военных, но и от сил иной природы. На фоне играет "Красная армия всех сильней" на русском языке.
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