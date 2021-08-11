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Герои "Очень странных дел" оказались в Краснодарском крае, и на этих фото их не отличить от местных

В комментариях пользователи вовсю советуют выписать SMM-щику премию за эти шедевры.

11 августа, 12:34

Фото © Instagram / netflixru

В новом сезоне "Очень странных дел" действия в том числе будут идти на территории Советского Союза. Русский аккаунт Netflix в "Инстаграме" решил обыграть это и показал, как герои телешоу выглядели бы в современной России. Конкретнее — в Краснодарском крае. Так, задира-спасатель Билли, роль которого взял на себя австралийский актёр Дэйкр Монтгомери, разгуливает по галечному пляжу, предупреждая туристов русского юга о том, что заплывать за буйки нельзя.

А сладкоежка Дастин Хендерсон в исполнении Гейтена Матараццо негодует — всё из-за киоска с мороженым, закрывшегося в самое неподходящее время

Фото © Instagram / netflixru

Фото © Instagram / netflixru

Впрочем, в Краснодарский край "телепортировались" не только герои "Очень странных дел", но и персонажи из других сериалов Netflix. Так, Мэйв Уайли из "Полового воспитания" стала продавщицей пряностей, чурчхелы и других местный сладостей. А вот жизнь Лукреции из "Элиты" никак не изменилась даже под палящим российским солнцем — красотка всё так же наслаждается жизнью на фоне состава РЖД.

Фото © Instagram / netflixru

Фото © Instagram / netflixru

В комментариях восторженные пользователи успели позавидовать и любимым героям, попавшим "на юга", и креативщикам "Нетфликса"

Фото © Instagram / netflixru

Фото © Instagram / netflixru

Чурчхелу хочу теперь 😭😭😭

smolemoreader

Обожаю вас 😂😂❤️

sonia_alexandrovna_

Шедевр!

netflix.cel

Напомним, в начале этого года создатели "Очень странных дел" выпустили трейлер к грядущему сезону. На кадрах — попавший в заключение Джим Хоппер, которому грозит опасность не только от камчатских военных, но и от сил иной природы. На фоне играет "Красная армия всех сильней" на русском языке.

Мама купилась на рекламу надувного матраса, но, когда его пришлось надувать, стыдно стало всем вокруг

Мама купилась на рекламу надувного матраса, но, когда его пришлось надувать, стыдно стало всем вокруг

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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