Герои "Очень странных дел" оказались в Краснодарском крае, и на этих фото их не отличить от местных

В новом сезоне "Очень странных дел" действия в том числе будут идти на территории Советского Союза. Русский аккаунт Netflix в "Инстаграме" решил обыграть это и показал, как герои телешоу выглядели бы в современной России. Конкретнее — в Краснодарском крае. Так, задира-спасатель Билли, роль которого взял на себя австралийский актёр Дэйкр Монтгомери, разгуливает по галечному пляжу, предупреждая туристов русского юга о том, что заплывать за буйки нельзя.

А сладкоежка Дастин Хендерсон в исполнении Гейтена Матараццо негодует — всё из-за киоска с мороженым, закрывшегося в самое неподходящее время

Фото © Instagram / netflixru

Впрочем, в Краснодарский край "телепортировались" не только герои "Очень странных дел", но и персонажи из других сериалов Netflix. Так, Мэйв Уайли из "Полового воспитания" стала продавщицей пряностей, чурчхелы и других местный сладостей. А вот жизнь Лукреции из "Элиты" никак не изменилась даже под палящим российским солнцем — красотка всё так же наслаждается жизнью на фоне состава РЖД.

Фото © Instagram / netflixru

В комментариях восторженные пользователи успели позавидовать и любимым героям, попавшим "на юга", и креативщикам "Нетфликса"

Фото © Instagram / netflixru

Чурчхелу хочу теперь 😭😭😭 smolemoreader

Обожаю вас 😂😂❤️ sonia_alexandrovna_

Шедевр! netflix.cel