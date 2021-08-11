Полина Гагарина ещё больше похудела, показав новое фото в бикини, и фанаты умоляют её одуматься

Известная 34-летняя певица Полина Гагарина решила не останавливаться на одной поездке в Грецию и после одного курорта отправилась на другой. В этот раз она посетила Турцию вместе со своей дочерью Мией, которая стала в этой поездке маминым оператором и фотографом. Четырёхлетняя девочка исправно снимала всё на телефон, а после Полина опубликовала это в "Инстаграме".

Фото © Instagram / gagara1987

Певица похвасталась и умениями дочери, и обновками — для фотосессии она приобрела купальник и шляпу, которыми активно хвасталась на снимках. Летний образ она дополнила золотой подвеской, решив ничего не усложнять. Однако мало кто из 8,5 млн подписчиков обратил внимание на наряд Полины, не на шутку испугавшись её худобы.

Фото © Instagram / gagara1987

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Фото © Instagram / gagara1987