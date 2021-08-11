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Полина Гагарина ещё больше похудела, показав новое фото в бикини, и фанаты умоляют её одуматься

Тревожные снимки певица опубликовала в "Инстаграме" из Турции, где она сейчас отдыхает вместе с дочерью Мией.

11 августа, 11:44

Фото © Instagram / gagara1987

Известная 34-летняя певица Полина Гагарина решила не останавливаться на одной поездке в Грецию и после одного курорта отправилась на другой. В этот раз она посетила Турцию вместе со своей дочерью Мией, которая стала в этой поездке маминым оператором и фотографом. Четырёхлетняя девочка исправно снимала всё на телефон, а после Полина опубликовала это в "Инстаграме".

Фото © Instagram / gagara1987

Фото © Instagram / gagara1987

Певица похвасталась и умениями дочери, и обновками — для фотосессии она приобрела купальник и шляпу, которыми активно хвасталась на снимках. Летний образ она дополнила золотой подвеской, решив ничего не усложнять. Однако мало кто из 8,5 млн подписчиков обратил внимание на наряд Полины, не на шутку испугавшись её худобы.

Фото © Instagram / gagara1987

Фото © Instagram / gagara1987

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Фото © Instagram / gagara1987

Фото © Instagram / gagara1987

В самом начале своей карьеры Полина страдала от лишнего веса, но затем взяла себя в руки и стремительно похудела, превратившись в фею. Однако, даже добившись отличного результата, звезда не перестала сидеть на диетах, с каждым днём становясь всё тоньше. Это не так бросалось в глаза, пока певица носила мешковатую одежду. Но, как только настал пляжный сезон, фанаты вздрагивают от любого нового снимка кумира.

62-летняя Мадонна выложила новое селфи, и фанаты боятся, что хирурги полностью вырезали ей щёки

62-летняя Мадонна выложила новое селфи, и фанаты боятся, что хирурги полностью вырезали ей щёки

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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