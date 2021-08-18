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Обнаружены чёрные ящики Ил-112В, потерпевшего крушение в Подмосковье

Самописцы повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке.

18 августа, 14:35

Кадр из видео с моментом крушения © Соцсети

Два бортовых самописца обнаружили на месте крушения военно-транспортного самолёта Ил-112В возле аэродрома Кубинка в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Найдены два чёрных ящика — параметрический и речевой самописцы. Они повреждены и обгорели, но, по предварительным данным, подлежат расшифровке", — уточнил собеседник агентства.

Лайф узнал о проблемах с двигателями, установленными на Ил-112 и Ил-114

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Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолёта Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал первые фото с места трагедии. Экипаж состоял из трёх человек: лётчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, лётчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева. По предварительным данным, до крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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