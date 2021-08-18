Известный российский художник-сценограф, дизайнер Борис Краснов, недавно переболевший коронавирусом, столкнулся с тяжелейшими последствиями болезни. Как Лайфу сообщил звёздный адвокат Александр Добровинский, сейчас врачи не дают никаких оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления 60-летнего деятеля искусств.

"Как мне стало известно от близких людей, Бориса Краснова перевезли в хоспис с заключением: "Шансов на выздоровление нет". Это, конечно, ужасно. Я очень сочувствую Боре и его близким", — сказал Добровинский.

По данным Mash, после ковида у Краснова случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Сообщается, что также у него уже парализовало правую сторону тела.

Борис Краснов является не только художником-сценографом, но и продюсером. Он сотрудничал со многими звёздами отечественной эстрады. Среди них — Алла Пугачёва, Людмила Гурченко, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие.