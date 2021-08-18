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"Шансов нет": Известный художник Борис Краснов попал в хоспис из-за последствий ковида

После болезни у мужчины случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Сообщается, что также у него уже парализовало правую сторону тела.

18 августа, 14:37
<p>Борис Краснов. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Борис Краснов. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Известный российский художник-сценограф, дизайнер Борис Краснов, недавно переболевший коронавирусом, столкнулся с тяжелейшими последствиями болезни. Как Лайфу сообщил звёздный адвокат Александр Добровинский, сейчас врачи не дают никаких оптимистичных прогнозов насчёт выздоровления 60-летнего деятеля искусств.

"Как мне стало известно от близких людей, Бориса Краснова перевезли в хоспис с заключением: "Шансов на выздоровление нет". Это, конечно, ужасно. Я очень сочувствую Боре и его близким", — сказал Добровинский.

Одной ногой на том свете: Кто из звёзд, побывавших в реанимации, привился от ковида, а кто пока не решился

Одной ногой на том свете: Кто из звёзд, побывавших в реанимации, привился от ковида, а кто пока не решился

По данным Mash, после ковида у Краснова случился инсульт, в результате которого его мозг оказался поражён на 85%. Сообщается, что также у него уже парализовало правую сторону тела.

Борис Краснов является не только художником-сценографом, но и продюсером. Он сотрудничал со многими звёздами отечественной эстрады. Среди них — Алла Пугачёва, Людмила Гурченко, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие.

Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от последствий коронавируса

Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от последствий коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что актёр из сериала "Вавилонская башня" умер от ковида. Около недели артист находился в больнице, где пытались спасти его жизнь. Его жена лечится до сих пор.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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