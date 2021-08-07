Одной ногой на том свете: Кто из звезд, побывавших в реанимации, привился от ковида, а кто пока не решился Коронавирус не щадит и народных любимцев, но не все они считают нужным показывать пример ответственного отношения к здоровью своим поклонникам. 6 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников / Елизавета Клементьева

Антитела после коронавируса держатся у каждого по-разному. Кто-то дважды переболел — и уже через месяц антител у него не обнаруживается, а у кого-то и через девять месяцев сохраняется высокий уровень защиты. Возможно, именно эта неопределённость мешает некоторым знаменитостям публично вакцинироваться и подать пример своим поклонникам. Даже если корона отправила их в реанимацию.

Очень плохая привычка

Фото © kinopoisk

Алиса Фрейндлих заразилась в декабре прошлого года, после своего 86-го дня рождения. Её госпитализировали. Врачи сразу объявили, что дело плохо, и отправили народную артистку в реанимацию. Положение осложнялось тем, что звезда "Служебного романа" выкуривала по пачке сигарет в день, её лёгкие были в ужасном состоянии и без ковида. Но медики сотворили чудо и вытащили Алису Бруновну с того света. Она поразительно быстро восстановилась и уже через месяц вернулась к привычному образу жизни. Курить стала меньше, конечно, но полностью отказаться от этой привычки Фрейндлих не может. Довольно легкомысленное отношение к своему здоровью проявляется и в том, что уже давно прошёл срок, когда её организм вырабатывал антитела, а сообщений о вакцинации от актрисы и её близких до сих пор не поступало.

На всю страну

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Надежда Бабкина вспоминает свою болезнь как самые страшные дни в жизни. Певица перенесла коронавирус очень тяжко. Врачи были вынуждены ввести её в состояние искусственной комы. После того как медики совершили чудо и вытащили Надежду Георгиевну, она постоянно замеряла уровень антител. Даже когда ей самой вакцинироваться было не обязательно, она активно агитировала своих поклонников сделать прививку. Как только врачи дали согласие, артистка сделала прививку и объявила об этом на всю страну.

Всем, кто отрицает

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Гоша Куценко переболел короной дважды. Один раз — очень тяжело. Его срочно госпитализировали в тяжёлом состоянии, но успели принять меры, чтобы актёр не задохнулся. Две недели интенсивнейшей борьбы вернули любимца публики к жизни. Сейчас он вспоминает об этом времени как о самой ужасной болезни, которой когда-либо болел. "Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид... Всем, кто несёт глупости про ношение масок, — идите в попу!" — написал Гоша в октябре прошлого года. Учитывая такую "огненную" позицию по поводу ношения масок, следовало бы ожидать от знаменитости и сообщений о необходимости вакцинации, но его инстаграм-аккаунт с одним миллионом подписчиков на эту тему молчит.

Львиная доля

Фото © Instagram / leshchenko_lv

О том, что Лев Лещенко заразился короной, все узнали почти сразу после прямого эфира программы на одном из федеральных каналов, куда он был приглашён в числе других знаменитостей (все они потом срочно делали тесты, и некоторые оказались положительными). Болезнь у певца протекала тяжело: он был госпитализирован вместе с женой, а уже оказавшись в больнице, попал в реанимацию. Льва Валерьяновича откачали, и с тех пор он стал чуть ли не главным агитатором за вакцинацию: "Отнеситесь к этому очень серьёзно. Болезнь ещё страшна и тем, что она оставляет неприятные последствия, которые я лично ощущаю на себе. Если есть возможность вакцинироваться, значит, надо вакцинироваться".

Три решающих дня

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Народный артист Юрий Назаров переболел короной ещё в сентябре. Его, тоже в тяжёлом состоянии, госпитализировали и сразу поместили в палату интенсивной терапии. 83-летнего актёра буквально спасали лучшие врачи. У него было поражено 70% лёгких. Через три дня его откачали. Постепенно он стал приходить в себя, но последствия болезни — онемение пальцев, стопы, обострился тромбоз. Сейчас Юрий Владимирович чувствует себя нормально, но о вакцинации в данном случае также речи пока не было. Сообщений о том, что актёр сделал прививку от ковида, не поступало.

"Я худею, дорогая"

Фото © Instagram / prigozhin_iosif

Иосиф Пригожин сообщил о том, что он переболел, когда его заподозрили в подмене на шоу "Маска". Внимательные зрители сравнили фото артиста, который выступал в первых выпусках, с изображениями более поздних эфиров — и это будто был человек другого телосложения. Оказалось, что продюсер между съёмками переболел короной и очень сильно похудел. Тогда же он поделился подробностями. Оказалось, что мужа певицы Валерии госпитализировали и поместили в реанимацию. Теперь Пригожин призывает всех прививаться и открыто заявляет, что сам чуть не умер: "Вы думаете, я хотел прививаться? Хотел, чтобы мне что-то кололи? Нет, не хотел! Я прививки вообще ненавижу. И не хочу никаких потенциальных побочных эффектов. А куда деваться-то?!"

Авторы Василий Климов