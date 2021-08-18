Путин обсудил тему обострения в Афганистане с президентами Ирана и Таджикистана
Лидеры выступили за обеспечение безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки.
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили в том числе обострение ситуации в Афганистане.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Раиси выразили готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране. А в ходе беседы с Рахмоном президент РФ условился о "продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств".
"Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе", — говорится в сообщении по итогам беседы с лидером Таджикистана.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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