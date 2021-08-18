Путин обсудил тему обострения в Афганистане с президентами Ирана и Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудили в том числе обострение ситуации в Афганистане.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Раиси выразили готовность содействовать установлению мира и стабильности в этой стране. А в ходе беседы с Рахмоном президент РФ условился о "продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств".

"Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе", — говорится в сообщении по итогам беседы с лидером Таджикистана.

А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.