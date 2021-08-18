"Аэрофлот" приостановил рейсы в столицу Таиланда из-за ситуации в Афганистане
На сайте перевозчика купить билеты по данному маршруту уже нельзя с 21 августа. Продажи на сентябрь и октябрь тоже недоступны.
Фото © "ВКонтакте" / Мой Аэрофлот
"Аэрофлот" временно приостанавливает полёты в Бангкок на фоне ограничений на полёты над Афганистаном. Об этом в своём телеграм-канале сообщило Генконсульство России в Пхукете.
"Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы по маршруту Москва – Бангкок – Москва после 24 августа, предварительно, до конца октября", — указано в сообщении.
Между тем на сайте перевозчика купить билеты по данному маршруту уже нельзя с 21 августа. Продажа на сентябрь и октябрь тоже недоступна.
Ранее "Аэрофлот" уведомил, что его самолёты будут облетать воздушное пространство Афганистана до нормализации обстановки. Фактически ограничения касаются двух рейсов — Дели и Бангкока.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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