"Аэрофлот" приостановил рейсы в столицу Таиланда из-за ситуации в Афганистане

"Аэрофлот" временно приостанавливает полёты в Бангкок на фоне ограничений на полёты над Афганистаном. Об этом в своём телеграм-канале сообщило Генконсульство России в Пхукете.

"Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет рейсы по маршруту Москва – Бангкок – Москва после 24 августа, предварительно, до конца октября", — указано в сообщении.

Между тем на сайте перевозчика купить билеты по данному маршруту уже нельзя с 21 августа. Продажа на сентябрь и октябрь тоже недоступна.

Ранее "Аэрофлот" уведомил, что его самолёты будут облетать воздушное пространство Афганистана до нормализации обстановки. Фактически ограничения касаются двух рейсов — Дели и Бангкока.