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Аттракцион для экстремалов: В подмосковных Котельниках ураган раскачал люльку со строителями

Шторм застал врасплох рабочих, которые не успели спуститься вниз до разгула стихии. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

18 августа, 15:17

В подмосковных Котельниках ураган раскачал люльку со строителями. Видео © LIFE

На Москву и область обрушился шторм — ливни с градом и сильный ветер. В подмосковных Котельниках рабочие, например, вынуждены спасаться от бури, которая настигла их прямо в разгар работы.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как ураганный ветер из стороны в сторону раскачивает люльки, на которых находятся строители. Мужчины вынуждены быстро сворачивать работу и спасаться от разгула стихии. Всё это происходит на огромной высоте, что не может не вызывать чувства страха. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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К слову, по прогнозам синоптиков, непогода будет держаться в городе два дня и за это время в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков. Как ранее уже писал Лайф, в МЧС порекомендовали автомобилистам снизить скорость и избегать опасных манёвров. Пешеходам, которые по какой-то причине оказались в эти часы на улице, стоит обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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