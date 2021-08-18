В подмосковных Котельниках ураган раскачал люльку со строителями. Видео © LIFE

На Москву и область обрушился шторм — ливни с градом и сильный ветер. В подмосковных Котельниках рабочие, например, вынуждены спасаться от бури, которая настигла их прямо в разгар работы.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении Лайфа, видно, как ураганный ветер из стороны в сторону раскачивает люльки, на которых находятся строители. Мужчины вынуждены быстро сворачивать работу и спасаться от разгула стихии. Всё это происходит на огромной высоте, что не может не вызывать чувства страха. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.