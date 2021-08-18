Небензя заявил, что Москва будет судить "Талибан" по его действиям

Россия будет судить о радикальном движении "Талибан"* по его действиям и следить за событиями. Об этом заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"По Афганистану — посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события", — сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий.

Он отметил, что доверия, как и недоверия, к организации нет. Необходимо наблюдать, что будут предпринимать талибы. По мнению Небензи, для оценки ситуации потребуется время.