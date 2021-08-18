Небензя заявил, что Москва будет судить "Талибан" по его действиям
По его словам, к террористической организации доверия, как и недоверия, нет. Всё будет зависеть от дальнейших событий, отметил постпред РФ при ООН.
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Россия будет судить о радикальном движении "Талибан"* по его действиям и следить за событиями. Об этом заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"По Афганистану — посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события", — сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий.
Он отметил, что доверия, как и недоверия, к организации нет. Необходимо наблюдать, что будут предпринимать талибы. По мнению Небензи, для оценки ситуации потребуется время.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.
А накануне представители радикального движения дали свою первую пресс-конференцию после захвата Кабула и сделали несколько заявлений. Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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