Этим летом гроза стала часто появляться в столице, с каждым разом устраивая всё большие и большие разрушения

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Сильнейший ливень обрушился на Москву и Подмосковье, из-за которого деревья гнуло к земле просто под тяжестью ударов

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В некоторых районах из-за бури видимость просто скатилась к нулю, а улицы превратились в Сайлент Хилл

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А из-за яростного ветра строящиеся ЖК стали полосой препятствий — в Котельниках сильные порывы отрывали перекрытия и носили их по двору

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Всё это происходило на глазах у паникующих строителей, которых самих носило в люльках из стороны в сторону

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Но пострадали не только новостройки — в Дзержинском кровля здания сдалась под натиском урагана и просто улетела

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Хозяин одной квартиры в Люберцах очень не обрадовался, когда увидел, что ветер снёс окно с его балкона

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А жители Зябликова спокойно могли решить, что началась война — вокруг поднялся дым с пылью и слышался ужасный грохот

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Погода не пощадила и центр столицы — на Красной площади обвалились временные ограждения, а грустные рабочие безуспешно пытались их поднять

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А то, почему в такую погоду стоит сидеть дома, лучше всего объяснит видео, как на Красной площади отдыхающим едва не снесло голову оторвавшимся профлистом