Летающие крыши и полная темнота: Разрушительный шторм в Москве глазами очевидцев
Погода в Москве решила эффектно проводить лето, сменив жару на яростный ливень и ураган. А москвичам и гостям столицы, оказавшимся неготовыми к такому, осталось лишь выкладывать пугающие видео в Сеть.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Этим летом гроза стала часто появляться в столице, с каждым разом устраивая всё большие и большие разрушения
Видео © Life
Сильнейший ливень обрушился на Москву и Подмосковье, из-за которого деревья гнуло к земле просто под тяжестью ударов
Видео © Instagram / dromarina_17
В некоторых районах из-за бури видимость просто скатилась к нулю, а улицы превратились в Сайлент Хилл
Видео © Telegram / Readovka
А из-за яростного ветра строящиеся ЖК стали полосой препятствий — в Котельниках сильные порывы отрывали перекрытия и носили их по двору
Всё это происходило на глазах у паникующих строителей, которых самих носило в люльках из стороны в сторону
Видео © Life
Но пострадали не только новостройки — в Дзержинском кровля здания сдалась под натиском урагана и просто улетела
Хозяин одной квартиры в Люберцах очень не обрадовался, когда увидел, что ветер снёс окно с его балкона
Видео © Life
А жители Зябликова спокойно могли решить, что началась война — вокруг поднялся дым с пылью и слышался ужасный грохот
Видео © Life
Погода не пощадила и центр столицы — на Красной площади обвалились временные ограждения, а грустные рабочие безуспешно пытались их поднять
Видео © Life
А то, почему в такую погоду стоит сидеть дома, лучше всего объяснит видео, как на Красной площади отдыхающим едва не снесло голову оторвавшимся профлистом
Видео © Life
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