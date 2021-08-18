Похудевшая Лариса Долина похвасталась в купальнике фигурой, которую редко увидишь в 65 лет

Известная 65-летняя певица Лариса Долина с гордостью демонстрирует в "Инстаграме" фигуру, которую заработала себе с большим трудом. Народная артистка похудела на 20 килограммов и теперь может себе позволить целую коллекцию купальников. Так, на свежем фото певица показала подписчикам новое бикини в чёрно-белую клетку.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Лариса Александровна позировала на балконе санатория, демонстрируя расслабленный вид. Её глаза закрывали солнцезащитные очки, а на ногах красовались шлёпанцы с кокетливыми бантиками. Под фото артистка сообщила, что они с семьёй перебираются в другой сочинский санаторий, и пожелала всем хорошего настроения. Но подписчики были больше взбудоражены её фигурой, чем такими новостями.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Шикарно выглядите! Купальник — 🔥 nv_megrabyan

Ларочка, никого не слушаем! Побольше фото в бикини! Вы — молодец, мотивация для девочек и не только❤️ sharonina81

Лариса Александровна, вы прекрасны 🙌 nolinnv

Фото © Instagram / larisa.dolina.official