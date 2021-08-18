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Похудевшая Лариса Долина похвасталась в купальнике фигурой, которую редко увидишь в 65 лет

Певица вместе с семьёй отдыхает в Сочи, откуда и выкладывает летние фото с пляжей или из санаториев.

18 августа, 13:56

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Известная 65-летняя певица Лариса Долина с гордостью демонстрирует в "Инстаграме" фигуру, которую заработала себе с большим трудом. Народная артистка похудела на 20 килограммов и теперь может себе позволить целую коллекцию купальников. Так, на свежем фото певица показала подписчикам новое бикини в чёрно-белую клетку.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Лариса Александровна позировала на балконе санатория, демонстрируя расслабленный вид. Её глаза закрывали солнцезащитные очки, а на ногах красовались шлёпанцы с кокетливыми бантиками. Под фото артистка сообщила, что они с семьёй перебираются в другой сочинский санаторий, и пожелала всем хорошего настроения. Но подписчики были больше взбудоражены её фигурой, чем такими новостями.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Шикарно выглядите! Купальник — 🔥

nv_megrabyan

Ларочка, никого не слушаем! Побольше фото в бикини! Вы — молодец, мотивация для девочек и не только❤️

sharonina81

Лариса Александровна, вы прекрасны 🙌

nolinnv

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

В комментариях многие спрашивали у народной артистки секрет такого преображения, но обо всём Лариса Долина уже рассказала раньше. Она сдала анализы на совместимость со всеми продуктами питания и села на диету, исключив многое из-за непереносимости. Вместе с фитнесом это дало хороший результат — почти 20 килограммов.

65-летняя Лариса Долина разделась на пляже и удивила фанатов, как выглядит её тело без лишних 20 кг

65-летняя Лариса Долина разделась на пляже и удивила фанатов, как выглядит её тело без лишних 20 кг

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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