Саша Шпак нашёл себе новую девушку, показав её страстные поцелуи через 4 дня после развода

42-летний фрик-блогер Саша Шпак, который прославился благодаря своему необычному внешнему виду, познакомил подписчиков с новой любовью. Сейчас мужчина отдыхает в Карелии, откуда и выкладывает снимки живописной природы и своих приключений. Рядом с ним на фото постоянно присутствует некая девушка, которую Саша представил Дианой.

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Спустя четыре дня после официального развода в душе блогера снова вспыхнули чувства. С новой девушкой Саша катается на лошадях, любуется водопадами и ходит по грибы, но близко её не показывает. Однако не все в комментариях порадовались за обретшего счастье блогера.

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Мы с Дианой, с Дианой я, кто ещё не понял, я с Дианой, и дом наш с Дианой, потому что я с Дианой 😂 traveltheworldbabe

Ну почему мне так смешно в последнее время? 😂 Дом Дианы, вилла Дианы, люблю Диану, рука/нога Дианы...😂Сань, ну хорош 😂 shkodamoda.kr

Как быстро и несерьёзно всё у вас... Только недавно было "мы с Масей ❤️", а теперь совсем другой человек с вами — и "мы с Дианой!" lanochka__life

Фото © Instagram / sashashpakofficial