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Саша Шпак нашёл себе новую девушку, показав её страстные поцелуи через 4 дня после развода

Романтичные снимки с девушкой блогер опубликовал в "Инстаграме", хотя фанатам так и не удалось разглядеть лицо незнакомки.

18 августа, 10:33

Фото © Instagram / sashashpakofficial

42-летний фрик-блогер Саша Шпак, который прославился благодаря своему необычному внешнему виду, познакомил подписчиков с новой любовью. Сейчас мужчина отдыхает в Карелии, откуда и выкладывает снимки живописной природы и своих приключений. Рядом с ним на фото постоянно присутствует некая девушка, которую Саша представил Дианой.

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Спустя четыре дня после официального развода в душе блогера снова вспыхнули чувства. С новой девушкой Саша катается на лошадях, любуется водопадами и ходит по грибы, но близко её не показывает. Однако не все в комментариях порадовались за обретшего счастье блогера.

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Мы с Дианой, с Дианой я, кто ещё не понял, я с Дианой, и дом наш с Дианой, потому что я с Дианой 😂

traveltheworldbabe

Ну почему мне так смешно в последнее время? 😂 Дом Дианы, вилла Дианы, люблю Диану, рука/нога Дианы...😂Сань, ну хорош 😂

shkodamoda.kr

Как быстро и несерьёзно всё у вас... Только недавно было "мы с Масей ❤️", а теперь совсем другой человек с вами — и "мы с Дианой!"

lanochka__life

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Фото © Instagram / sashashpakofficial

Несмотря на то что Саша и Мася развелись только на днях, о своём решении разойтись они заявили ещё в мае. Тогда Мася раскрыла, что шесть лет их брака не были такими сказочными, как они показывали в соцсетях. По словам женщины, блогер, на самом деле, очень сильный манипулятор с большим самомнением, рядом с которым тяжело находиться.

Саша Шпак решил насолить бывшей жене сразу после развода, показав, как выглядит её лицо без фотошопа

Саша Шпак решил насолить бывшей жене сразу после развода, показав, как выглядит её лицо без фотошопа

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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