Саша Шпак нашёл себе новую девушку, показав её страстные поцелуи через 4 дня после развода
Романтичные снимки с девушкой блогер опубликовал в "Инстаграме", хотя фанатам так и не удалось разглядеть лицо незнакомки.
42-летний фрик-блогер Саша Шпак, который прославился благодаря своему необычному внешнему виду, познакомил подписчиков с новой любовью. Сейчас мужчина отдыхает в Карелии, откуда и выкладывает снимки живописной природы и своих приключений. Рядом с ним на фото постоянно присутствует некая девушка, которую Саша представил Дианой.
Спустя четыре дня после официального развода в душе блогера снова вспыхнули чувства. С новой девушкой Саша катается на лошадях, любуется водопадами и ходит по грибы, но близко её не показывает. Однако не все в комментариях порадовались за обретшего счастье блогера.
Мы с Дианой, с Дианой я, кто ещё не понял, я с Дианой, и дом наш с Дианой, потому что я с Дианой 😂
Ну почему мне так смешно в последнее время? 😂 Дом Дианы, вилла Дианы, люблю Диану, рука/нога Дианы...😂Сань, ну хорош 😂
Как быстро и несерьёзно всё у вас... Только недавно было "мы с Масей ❤️", а теперь совсем другой человек с вами — и "мы с Дианой!"
Несмотря на то что Саша и Мася развелись только на днях, о своём решении разойтись они заявили ещё в мае. Тогда Мася раскрыла, что шесть лет их брака не были такими сказочными, как они показывали в соцсетях. По словам женщины, блогер, на самом деле, очень сильный манипулятор с большим самомнением, рядом с которым тяжело находиться.
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