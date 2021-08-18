Элизабет Хёрли в крошечном купальнике показала, как нужно веселиться в бассейне, когда тебе 56 лет
Голливудская актриса заставила многих фанаток позавидовать своим формам и подтянутому животу, которые в её возрасте достойны восхищения.
Известная 56-летняя британская актриса Элизабет Хёерли прочно заняла место в сердцах фанатов не только своей кинокарьерой, но и эффектной внешностью. Голливудская звезда не считает нужным стесняться и поэтому часто появляется в "Инстаграме" в белье и купальниках.
И в этот раз Элизабет порадовала 2,1 млн подписчиков фото в бикини. Актриса лежала в бассейне на надувном матрасе и вовсю наслаждалась уходящим летом. На звезде был надет маленький голубой купальник, который лишь подчеркнул идеальную фигуру актрисы и её загорелую кожу. А солнцезащитные очки придали образу нужное расслабляющее настроение.
Вот это я удачно зашла!
Какая же ты невероятная, будто богиня!
Спасибо за напоминание, что возраст — это просто цифра
В отличие от других звезд, которые вовсю выкладывают фото с различных курортов и из жарких стран, Элизабет не стала путешествовать из-за боязни коронавируса. С начала пандемии актриса переехала в загородный дом, прихватив с собой маму и сына. Звезда до сих пор очень переживает за ситуацию в мире и потому часто просит подписчиков оставаться дома, носить маски и соблюдать другие антиковидные меры.
WOW-stars
"Теперь мне есть где жить": Моргенштерн показал фото с 100 млн рублей и сообщил о покупке дома
сегодня в 02:40
65-летняя Лариса Долина разделась на пляже и удивила фанатов, как выглядит её тело без лишних 20 кг
вчера в 15:04
Бритни Спирс поразила фанатов фото топлес, раскрыв секрет, почему её грудь так увеличилась за неделю
вчера в 13:18
Комментариев: 0