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Элизабет Хёрли в крошечном купальнике показала, как нужно веселиться в бассейне, когда тебе 56 лет

Голливудская актриса заставила многих фанаток позавидовать своим формам и подтянутому животу, которые в её возрасте достойны восхищения.

18 августа, 08:39

Фото © Instagram/elizabethhurley1

Известная 56-летняя британская актриса Элизабет Хёерли прочно заняла место в сердцах фанатов не только своей кинокарьерой, но и эффектной внешностью. Голливудская звезда не считает нужным стесняться и поэтому часто появляется в "Инстаграме" в белье и купальниках.

Фото © Instagram/elizabethhurley1

Фото © Instagram/elizabethhurley1

И в этот раз Элизабет порадовала 2,1 млн подписчиков фото в бикини. Актриса лежала в бассейне на надувном матрасе и вовсю наслаждалась уходящим летом. На звезде был надет маленький голубой купальник, который лишь подчеркнул идеальную фигуру актрисы и её загорелую кожу. А солнцезащитные очки придали образу нужное расслабляющее настроение.

Фото © Instagram/elizabethhurley1

Фото © Instagram/elizabethhurley1

Вот это я удачно зашла!

sandylinter

Какая же ты невероятная, будто богиня!

maxx7818

Спасибо за напоминание, что возраст — это просто цифра

jonathanjoseph76

Фото © Instagram/elizabethhurley1

Фото © Instagram/elizabethhurley1

В отличие от других звезд, которые вовсю выкладывают фото с различных курортов и из жарких стран, Элизабет не стала путешествовать из-за боязни коронавируса. С начала пандемии актриса переехала в загородный дом, прихватив с собой маму и сына. Звезда до сих пор очень переживает за ситуацию в мире и потому часто просит подписчиков оставаться дома, носить маски и соблюдать другие антиковидные меры.

Орландо Блум искупался голышом в реке, несмотря на то что с другого берега на него смотрели дети

Орландо Блум искупался голышом в реке, несмотря на то что с другого берега на него смотрели дети

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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