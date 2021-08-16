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Орландо Блум искупался голышом в реке, несмотря на то что с другого берега на него смотрели дети

Даже семья с детьми на другом берегу не остановила голливудскую звезду, которая пребывала в игривом настроении.

16 августа, 14:43

Фото © Instagram / orlandobloom

44-летний актёр Орландо Блум вместе с женой отправился отдыхать на природу, выбрав себе место у реки. Голливудская звезда, известная по трилогиям "Властелин колец" и "Хоббит", а также по франшизе "Пираты Карибского моря", резвилась в воде голышом, что позднее подтвердилось его последним фото.

Фото © Instagram / orlandobloom

Фото © Instagram / orlandobloom

На нём Блум позировал на берегу, повернувшись спиной к жене, которая выступила фотографом. Спереди актёр прикрывался одеждой, а сзади был открыт всем ветрам. Самую пикантную часть звезда позднее прикрыла эмодзи с персиком, но этого хватило подписчикам, среди которых были и знаменитости, чтобы насладиться видом.

Фото © Instagram / orlandobloom

Фото © Instagram / orlandobloom

Ох уж эти линии загара, божечки

babycat.fanpage

Маленькая просьбочка из зала: повернись, пожалуйста!

craftydenice

Представляю реакцию семьи на другой стороне реки 👀😂

Хелена Кристенсен

Фото © Instagram / orlandobloom

Фото © Instagram / orlandobloom

Время на отдых голливудскому актёру приходится выкраивать очень тщательно: в августе прошлого года у него с Кэти Перри родилась дочь Дейзи. С известной певицей Блум сходился и расходился вновь, пока в 2019 году пара не решила пожениться. К слову, это уже второй брак актёра: в 2010 году он женился на модели Миранде Керр, а через год у них родился сын Флинн.

Ивлеева в белье сделала горячее селфи у зеркала, и все взгляды были устремлены на самую лучшую часть

Ивлеева в белье сделала горячее селфи у зеркала, и все взгляды были устремлены на самую лучшую часть

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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