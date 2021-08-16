В Сеть слили переписку SODA LUV с 15-летней фанаткой, у которой он вымогал откровенные фото
Не успел рэпер выплыть из одного скандала, как угодил в другой, и в этот раз в соцсетях планируют его отменить.
Фото © Instagram / soda_luv и Anton S Live
Популярный 24-летний рэпер SODA LUV мигом растерял лояльность своей аудитории, стоило его переписке оказаться в Сети. На слитых кадрах парень вымогает у девушки интимные фото в обмен на личное общение с самим кумиром и на привет, который он передаст лично ей в сториз. Эти скриншоты появились в различных телеграм-каналах, вызывая возмущение в соцсетях.
Фото © Telegram / Anton S Live
Сам SODA LUV отреагировал на эту ситуацию, заявив в "Инстаграме", что это ложь и ни с кем он не общался. "Малыхи, не ведитесь на фейки в ТГ", — попросил он в сториз, однако диванные сыщики уже обнаружили, что эта переписка настоящая. Телефон, который слила 15-летняя фанатка, пробили по телеграм-боту, и тот вывел на авито-аккаунт, где на продажных фото мелькнули руки с характерными татуировками.
Фото © Instagram / soda_luv
Такой поступок возмутил и пользователей Сети, и коллег рэпера. Молчать не стала и скандально известная инста-самка, которая обругала SODA LUV в сториз и заявила в своей манере, что у него "изо рта воняет дерьмом собачьим" и сам он "выглядит как псина помойная". В "Твиттере" уже вовсю планируют отменить рэпера, особенно после того, как журнал GQ номинировал его в качестве мужчины года и открытия года.
Фото © Telegram / "Крысиное королевство"
Это не первый скандал с девушками, в который попал SODA LUV. В июне он уже заявил во время интервью Эльдару Джарахову, что снимает свой секс с девушками на телефон, предварительно отобрав у них собственный. Так парень предупреждает возможный шантаж со стороны фанаток. А в "Инстаграме" звезда подписывается только на девушек, с которыми хочет переспать. За эти слова ему пришлось извиняться, однако, судя по настроению в соцсетях, после нового случая с несовершеннолетней фанаткой его прощать не собираются.
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