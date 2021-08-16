В Сеть слили переписку SODA LUV с 15-летней фанаткой, у которой он вымогал откровенные фото

Популярный 24-летний рэпер SODA LUV мигом растерял лояльность своей аудитории, стоило его переписке оказаться в Сети. На слитых кадрах парень вымогает у девушки интимные фото в обмен на личное общение с самим кумиром и на привет, который он передаст лично ей в сториз. Эти скриншоты появились в различных телеграм-каналах, вызывая возмущение в соцсетях.

Фото © Telegram / Anton S Live

Сам SODA LUV отреагировал на эту ситуацию, заявив в "Инстаграме", что это ложь и ни с кем он не общался. "Малыхи, не ведитесь на фейки в ТГ", — попросил он в сториз, однако диванные сыщики уже обнаружили, что эта переписка настоящая. Телефон, который слила 15-летняя фанатка, пробили по телеграм-боту, и тот вывел на авито-аккаунт, где на продажных фото мелькнули руки с характерными татуировками.

Фото © Instagram / soda_luv

Такой поступок возмутил и пользователей Сети, и коллег рэпера. Молчать не стала и скандально известная инста-самка, которая обругала SODA LUV в сториз и заявила в своей манере, что у него "изо рта воняет дерьмом собачьим" и сам он "выглядит как псина помойная". В "Твиттере" уже вовсю планируют отменить рэпера, особенно после того, как журнал GQ номинировал его в качестве мужчины года и открытия года.

Фото © Telegram / "Крысиное королевство"