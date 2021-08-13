Ивлеева в белье сделала горячее селфи у зеркала, и все взгляды были устремлены на самую лучшую часть
Настя вернулась из отпуска и решила порадовать подписчиков жарким фото, которое просто нельзя проигнорировать.
Известную 30-летнюю блогершу Настю Ивлееву можно назвать обладательницей шикарной фигуры, которую она, однако, не спешит демонстрировать всем желающим. Но на улице фанатов иногда возникает праздник, и телеведущая выкладывает снимки в купальнике. В этот раз Настюшка поделилась с 7,4 млн подписчиков фото в белье, и его теперь запомнят надолго.
Вернувшись из отпуска, блогерша сделала селфи у зеркала, повернувшись к нему спиной. На звезде были надеты короткая футболка и красные трусики, которые были едва заметны на девушке. Зато на что поклонники сразу обратили внимание, так это на пышные ягодицы и бёдра Насти. В комментариях пользователи "Инстаграма" не стеснялись выражать свои восторги и предлагать руку и сердце.
Хахах, кажется, все Анастасии наделены красивой фигурой!
Фигура просто 10 из 10🍑
Элджея подразнить решила 😂🔥
Поклонники не просто так вспомнили Элджея. С рэпером Настя состояла в браке около четырёх лет, но в последнее время пара всё меньше времени проводила друг с другом, а затем поползли слухи о разводе. В СМИ сейчас активно пишут о том, что супруги официально расторгли брак, хотя представитель Насти ничего не подтвердил, уйдя от ответа.
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