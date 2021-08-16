В минувшие выходные актриса Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. 26-летняя актриса родила сына, о чём сама сообщила в Instagram . Девушка опубликовала трогательное фото с малышом и своим 46-летним возлюбленным. Сам бывший спортсмен похвастался, что у него родился "настоящий богатырь". Теперь мальчику пророчат стать таким же знаменитым, как и его родители. О чем Лайфу сообщила нумеролог Инна Григорьева.

Мальчик рождён для того, чтобы стать знаменитым. Это человек легкий, игривый, будет стремиться осваивать как можно больше различных навыков. Будет общительным, способен быстро стартовать в любых проектах, у него будет генерация различных идей в голове. Он будет любить всё новое. У него есть возможность идти как в спорт, так и в шоу-бизнес, актёрскую сферу деятельности. Он будет стремиться к свободе

По мнению нумеролога, сын звёздной пары пойдет по стопам матери, которая окажет на него сильное влияние. Однако такая чрезмерная опека может привести к разладу, поскольку сын будет расти свободолюбивым, и до 27 лет ссоры будут присутствовать постоянно.

"У него заложены сложности общения с матерью. Лиза будет оказывать очень сильное влияние на его выбор... Лет до 27 отношения с родителями могут быть натянутыми, потому что свободолюбие этого человека будет распространятся на все сферы жизни", — рассказала Григорьева.