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"Будут сложности с мамой": Нумеролог рассказала, каким вырастет сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

Оказалось, что мальчик вырастет с характером и до 27 лет будет конфликтовать со звёздными родителями.

16 августа, 14:13

Фото © Instagram/liza_arzamasova

В минувшие выходные актриса Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. 26-летняя актриса родила сына, о чём сама сообщила в Instagram. Девушка опубликовала трогательное фото с малышом и своим 46-летним возлюбленным. Сам бывший спортсмен похвастался, что у него родился "настоящий богатырь". Теперь мальчику пророчат стать таким же знаменитым, как и его родители. О чем Лайфу сообщила нумеролог Инна Григорьева.

Мальчик рождён для того, чтобы стать знаменитым. Это человек легкий, игривый, будет стремиться осваивать как можно больше различных навыков. Будет общительным, способен быстро стартовать в любых проектах, у него будет генерация различных идей в голове. Он будет любить всё новое. У него есть возможность идти как в спорт, так и в шоу-бизнес, актёрскую сферу деятельности. Он будет стремиться к свободе

Инна Григорьева

Фото © Instagram/liza_arzamasova

Фото © Instagram/liza_arzamasova

По мнению нумеролога, сын звёздной пары пойдет по стопам матери, которая окажет на него сильное влияние. Однако такая чрезмерная опека может привести к разладу, поскольку сын будет расти свободолюбивым, и до 27 лет ссоры будут присутствовать постоянно.

"У него заложены сложности общения с матерью. Лиза будет оказывать очень сильное влияние на его выбор... Лет до 27 отношения с родителями могут быть натянутыми, потому что свободолюбие этого человека будет распространятся на все сферы жизни", — рассказала Григорьева.

Фото © Instagram/liza_arzamasova

Фото © Instagram/liza_arzamasova

После 27 он станет трепетно относится к семье, маме. Для него будет важно понятие семья в широком смысле. У него будет всегда большое количество друзей, он сможет найти время для каждого, но могут возникать трудности. Со здоровьем особых сложностей возникнуть не должно.

Инна Григорьева

О романе молодой актрисы с Авербухом стало известно только в прошлом году. Тогда же пара и связала себя узами брака. Звёзды отказываются рассказывать, когда у них появились чувства друг к другу. Знакомство будущей пары произошло еще в 2011 году на проекте "Ледниковый период", где Арзамасова выступала в качестве участницы, а Авербух был наставником и организатором шоу. Позже продюсер пригласил девушку выступить в своих ледовых спектаклях — и она согласилась.

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Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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