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Сын Авербуха бурно отреагировал на рождение брата в семье отца и Арзамасовой

О появлении на свет малыша счастливые родители сообщили в прошедшую субботу.

16 августа, 01:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRyrh0sBoJV/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liza_arzamasova</a></p>

Фото © Instagram / liza_arzamasova

Мартин Авербух, сын экс-фигуриста, а ныне хореографа Ильи Авербуха, поздравил отца с рождением ребёнка от актрисы Елизаветы Арзамасовой.

Напомним, в минувшую субботу Авербух-старший и Арзамасова сообщили, что стали родителями. У пары родился мальчик.

"Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!" — написал Мартин в комментариях под публикацией звезды "Папиных дочек".

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Добавим, что о романе пары стало известно летом 2020 года, в конце прошлого года они поженились. В апреле Авербух и Арзамасова сообщили, что ждут малыша.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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