Сын Авербуха бурно отреагировал на рождение брата в семье отца и Арзамасовой
О появлении на свет малыша счастливые родители сообщили в прошедшую субботу.
Фото © Instagram / liza_arzamasova
Мартин Авербух, сын экс-фигуриста, а ныне хореографа Ильи Авербуха, поздравил отца с рождением ребёнка от актрисы Елизаветы Арзамасовой.
Напомним, в минувшую субботу Авербух-старший и Арзамасова сообщили, что стали родителями. У пары родился мальчик.
"Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!" — написал Мартин в комментариях под публикацией звезды "Папиных дочек".
Добавим, что о романе пары стало известно летом 2020 года, в конце прошлого года они поженились. В апреле Авербух и Арзамасова сообщили, что ждут малыша.
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