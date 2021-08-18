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"Теперь мне есть где жить": Моргенштерн показал фото со 100 млн рублей и сообщил о покупке дома

Точную стоимость недвижимости и место её расположения рэпер не назвал.

18 августа, 02:40
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSrkVe5sKop/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал о том, что его мечта исполнилась — он наконец-то приобрёл собственный дом. Радостной новостью артист поделился с подписчиками в "Инстаграме".

"У меня сегодня исполнилась мечта: я купил дом. Теперь мне есть где жить. Жду поздравлений и всем желаю исполнения мечтаний, а я пошёл в "Доту". Нахаслил (начитал рэп. — Прим. Лайфа) без ущерба карме. Это важно", — написал рэпер.

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Моргенштерн не назвал стоимость дома, однако на фото он показал 21 пачку денег по пять миллионов рублей, то есть более 100 миллионов рублей. Поклонники поздравили артиста в комментариях к посту и попросили показать интерьеры дома.

"Молодец, парень! Ты достоин и хорошего дома, и семьи!", "Ждём трек про дом", — написали фанаты.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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