"Теперь мне есть где жить": Моргенштерн показал фото со 100 млн рублей и сообщил о покупке дома
Точную стоимость недвижимости и место её расположения рэпер не назвал.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Российский рэп-исполнитель Моргенштерн рассказал о том, что его мечта исполнилась — он наконец-то приобрёл собственный дом. Радостной новостью артист поделился с подписчиками в "Инстаграме".
"У меня сегодня исполнилась мечта: я купил дом. Теперь мне есть где жить. Жду поздравлений и всем желаю исполнения мечтаний, а я пошёл в "Доту". Нахаслил (начитал рэп. — Прим. Лайфа) без ущерба карме. Это важно", — написал рэпер.
Моргенштерн не назвал стоимость дома, однако на фото он показал 21 пачку денег по пять миллионов рублей, то есть более 100 миллионов рублей. Поклонники поздравили артиста в комментариях к посту и попросили показать интерьеры дома.
"Молодец, парень! Ты достоин и хорошего дома, и семьи!", "Ждём трек про дом", — написали фанаты.
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