65-летняя Лариса Долина разделась на пляже и удивила фанатов, как выглядит её тело без лишних 20 кг

Известная 65-летняя певица Лариса Долина в этом году поразила многих фанатов, похудев на 20 килограммов. И теперь артистка демонстрирует прекрасную фигуру в дизайнерских нарядах. В этот раз звезда решила приподнять планку и опубликовала видео с пляжа, где она отдыхала в красном купальнике.

Видео © Instagram / larisa.dolina.official

Певица не стала ломать голову над причёской и макияжем, сохранив естественный вид. Она наслаждалась солнцем и шумом волн, пританцовывая под музыку Джино Ванелли в шезлонге, а заметив, что её снимают, помахала рукой и поздоровалась. Сейчас артистка отдыхает в Сочи вместе с семьёй, куда они, как обычно, поехали на машине.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Огромный плюс, что не фотошопите себя, выглядите отлично! 👍 Хорошего отдыха! 🙂 daryaaaaaaaa86

Ларочка! Красавица! Хорошего вам отдыха! ❤️ Алла Довлатова

Рады видеть вас такой счастливой и радостной!!! gamaynova.tatyana.1961

Фото © Instagram / larisa.dolina.official