65-летняя Лариса Долина разделась на пляже и удивила фанатов, как выглядит её тело без лишних 20 кг
Сейчас певица отдыхает в Сочи и вовсю наслаждается последними днями лета на пляже в окружении семьи.
Известная 65-летняя певица Лариса Долина в этом году поразила многих фанатов, похудев на 20 килограммов. И теперь артистка демонстрирует прекрасную фигуру в дизайнерских нарядах. В этот раз звезда решила приподнять планку и опубликовала видео с пляжа, где она отдыхала в красном купальнике.
Видео © Instagram / larisa.dolina.official
Певица не стала ломать голову над причёской и макияжем, сохранив естественный вид. Она наслаждалась солнцем и шумом волн, пританцовывая под музыку Джино Ванелли в шезлонге, а заметив, что её снимают, помахала рукой и поздоровалась. Сейчас артистка отдыхает в Сочи вместе с семьёй, куда они, как обычно, поехали на машине.
Огромный плюс, что не фотошопите себя, выглядите отлично! 👍 Хорошего отдыха! 🙂
Ларочка! Красавица! Хорошего вам отдыха! ❤️
Рады видеть вас такой счастливой и радостной!!!
Теперь 65-летняя Лариса Долина может себе позволить наряд любой откровенности, ведь ради восстановления фигуры ей пришлось многое вытерпеть. Певица сдавала анализы на переносимость продуктов, и в итоге ей многое запретили. Она придерживалась этой диеты с дробным питанием, а затем перешла на интервальное голодание с фитнесом. Так звезде удалось сбросить 20 килограммов.
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