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65-летняя Лариса Долина разделась на пляже и удивила фанатов, как выглядит её тело без лишних 20 кг

Сейчас певица отдыхает в Сочи и вовсю наслаждается последними днями лета на пляже в окружении семьи.

17 августа, 15:04

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Известная 65-летняя певица Лариса Долина в этом году поразила многих фанатов, похудев на 20 килограммов. И теперь артистка демонстрирует прекрасную фигуру в дизайнерских нарядах. В этот раз звезда решила приподнять планку и опубликовала видео с пляжа, где она отдыхала в красном купальнике.

Видео © Instagram / larisa.dolina.official

Певица не стала ломать голову над причёской и макияжем, сохранив естественный вид. Она наслаждалась солнцем и шумом волн, пританцовывая под музыку Джино Ванелли в шезлонге, а заметив, что её снимают, помахала рукой и поздоровалась. Сейчас артистка отдыхает в Сочи вместе с семьёй, куда они, как обычно, поехали на машине.

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Огромный плюс, что не фотошопите себя, выглядите отлично! 👍 Хорошего отдыха! 🙂

daryaaaaaaaa86

Ларочка! Красавица! Хорошего вам отдыха! ❤️

Алла Довлатова

Рады видеть вас такой счастливой и радостной!!!

gamaynova.tatyana.1961

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Фото © Instagram / larisa.dolina.official

Теперь 65-летняя Лариса Долина может себе позволить наряд любой откровенности, ведь ради восстановления фигуры ей пришлось многое вытерпеть. Певица сдавала анализы на переносимость продуктов, и в итоге ей многое запретили. Она придерживалась этой диеты с дробным питанием, а затем перешла на интервальное голодание с фитнесом. Так звезде удалось сбросить 20 килограммов.

Похудевшую на 20 кг Ларису Долину выдал дизайнер из Белоруссии, который раскрыл её настоящий размер

Похудевшую на 20 кг Ларису Долину выдал дизайнер из Белоруссии, который раскрыл её настоящий размер

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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