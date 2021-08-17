Бритни Спирс поразила фанатов фото топлес, раскрыв секрет, почему её грудь так увеличилась за неделю
Также певица объяснила, почему начала выкладывать откровенные снимки в полуголом виде, и теперь многим стыдно за свои пошлые комментарии.
Популярная 39-летняя певица Бритни Спирс снова приятно удивила поклонников горячими снимками. На них поп-дива позировала в саду, надев для съёмки лишь белые плавки от купальника. Обнажённую грудь звезда прикрывала руками, принимая завлекательные позы перед фотографом. И под новыми кадрами певица наконец-то подняла волнующую многих тему — что случилось с её грудью.
Нет, ребят, я не сделала пластику за неделю... И даже не забеременела... На этих фото у меня такая большая грудь, потому что я в последнее время налегала на вкусняшки...
Также звезда объяснила, почему в последнее время она начала выкладывать такой откровенный контент. Она сравнила это с ситуацией, когда ты летом в жаркой машине снимаешь рубашку с длинным рукавом и чувствуешь облегчение.
В последнее время на моих плечах была тяжесть целого мира. Я хотела ощутить лёгкость, поэтому и начала снимать с себя одежду. Ведь в этот мир мы все пришли обнажёнными. Я смотрю на эти фото и понимаю, что все мои слёзы, боль и страдания не определяют меня. Помимо этого, я женщина — чувственная и красивая
Бритни поблагодарила фанатов, которые три года боролись за неё и продвигали кампанию Free Britney в соцсетях и на концертах. Теперь певица действительно может вздохнуть свободно — на днях отец поп-дивы отказался от своего опекунства над дочерью. В ближайшее время звезда снова сможет распоряжаться своей жизнью и деньгами.
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