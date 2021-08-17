Бритни Спирс поразила фанатов фото топлес, раскрыв секрет, почему её грудь так увеличилась за неделю

В последнее время на моих плечах была тяжесть целого мира. Я хотела ощутить лёгкость, поэтому и начала снимать с себя одежду. Ведь в этот мир мы все пришли обнажёнными. Я смотрю на эти фото и понимаю, что все мои слёзы, боль и страдания не определяют меня. Помимо этого, я женщина — чувственная и красивая

Бритни Спирс