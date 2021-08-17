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Анна Калашникова опозорилась в Каннах, не заметив, как её платье распахнулось от порыва ветра

К тому же огромный разрез на подоле дал понять, что даже обычная ходьба в таком наряде — дело рискованное.

17 августа, 09:35

Фото © Instagram/annakalash

37-летняя актриса и модель Анна Калашникова поделилась с подписчиками видео, на котором она блистала на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда "Даёшь молодёжь!" и "Лопухов" была одета в чёрное платье в пол, украшенное камнями. А дерзкий разрез, который доходил до критических отметок, добавил эффектности образу.

Видео © TikTok/annakalash47

Однако этот разрез создал неловкую ситуацию — во время ходьбы и при малейшем ветре полы платья распахивались и обнажали бежевое бельё актрисы. Такая картина взбудоражит кого угодно, вот только пользователи Сети не спешили выказывать восторга. Ситуация им показалась странной, к тому же многим померещилось у Анны что-то лишнее, а это добавило комичности.

Фото © TikTok/annakalash47

Фото © TikTok/annakalash47

А точно это Анна, может, Анатолий?))))

Jesus

Как будто Чужой на тебя смотрит

JustIlinka

Будто бы там есть что-то лишнее...

Nastya S

Фото © Instagram/annakalash

Фото © Instagram/annakalash

В Тиктоке актрисы, в который она изначально выложила ролик, его больше не найти — вероятно, Анна удалила его из-за неоднозначной реакции подписчиков. Тем более у неё есть проблемы посерьёзнее — по пути на кинофестиваль у актрисы украли чемодан с брендовыми сумочками, украшениями и обувью. В общей сложности звезда пострадала на 10 млн рублей, пишет "Стархит". С образами для ковровой дорожки её выручили подруги, одолжив свои драгоценности, а вот собственное имущество вернуть так и не удалось.

Орландо Блум искупался голышом в реке, несмотря на то что с другого берега на него смотрели дети

Орландо Блум искупался голышом в реке, несмотря на то что с другого берега на него смотрели дети

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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