Анна Калашникова опозорилась в Каннах, не заметив, как её платье распахнулось от порыва ветра
К тому же огромный разрез на подоле дал понять, что даже обычная ходьба в таком наряде — дело рискованное.
37-летняя актриса и модель Анна Калашникова поделилась с подписчиками видео, на котором она блистала на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда "Даёшь молодёжь!" и "Лопухов" была одета в чёрное платье в пол, украшенное камнями. А дерзкий разрез, который доходил до критических отметок, добавил эффектности образу.
Видео © TikTok/annakalash47
Однако этот разрез создал неловкую ситуацию — во время ходьбы и при малейшем ветре полы платья распахивались и обнажали бежевое бельё актрисы. Такая картина взбудоражит кого угодно, вот только пользователи Сети не спешили выказывать восторга. Ситуация им показалась странной, к тому же многим померещилось у Анны что-то лишнее, а это добавило комичности.
Фото © TikTok/annakalash47
А точно это Анна, может, Анатолий?))))
Как будто Чужой на тебя смотрит
Будто бы там есть что-то лишнее...
В Тиктоке актрисы, в который она изначально выложила ролик, его больше не найти — вероятно, Анна удалила его из-за неоднозначной реакции подписчиков. Тем более у неё есть проблемы посерьёзнее — по пути на кинофестиваль у актрисы украли чемодан с брендовыми сумочками, украшениями и обувью. В общей сложности звезда пострадала на 10 млн рублей, пишет "Стархит". С образами для ковровой дорожки её выручили подруги, одолжив свои драгоценности, а вот собственное имущество вернуть так и не удалось.
WOW-stars
"Очень красивая и счастливая": Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше от Ильи Авербуха
сегодня в 00:52
"Вот оно щщщщастье": Данила Козловский растрогал Сеть милым фото с дочкой
вчера в 21:52
Эллиот Пейдж выложил фото топлес, и фанаты не узнали в подкачанном парне ту прежнюю хрупкую девушку
вчера в 15:41
Комментариев: 0