Анна Калашникова опозорилась в Каннах, не заметив, как её платье распахнулось от порыва ветра

37-летняя актриса и модель Анна Калашникова поделилась с подписчиками видео, на котором она блистала на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда "Даёшь молодёжь!" и "Лопухов" была одета в чёрное платье в пол, украшенное камнями. А дерзкий разрез, который доходил до критических отметок, добавил эффектности образу.

Видео © TikTok/annakalash47

Однако этот разрез создал неловкую ситуацию — во время ходьбы и при малейшем ветре полы платья распахивались и обнажали бежевое бельё актрисы. Такая картина взбудоражит кого угодно, вот только пользователи Сети не спешили выказывать восторга. Ситуация им показалась странной, к тому же многим померещилось у Анны что-то лишнее, а это добавило комичности.

Фото © TikTok/annakalash47

А точно это Анна, может, Анатолий?)))) Jesus

Как будто Чужой на тебя смотрит JustIlinka

Будто бы там есть что-то лишнее... Nastya S

Фото © Instagram/annakalash