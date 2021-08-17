"Очень красивая и счастливая": Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше от Ильи Авербуха
Коллеги по цеху и подписчики поздравили актрису с рождением сына и восхитились её видом после родов.
Фото © Instagram / liza_arzamasova
Актриса Елизавета Арзамасова поделилась в "Инстаграме" фото из роддома и рассказала, что с отцом ребёнка — экс-фигуристом, а ныне хореографом Ильёй Авербухом — они ещё выбирают имя для новорождённого сына.
"Про имя ещё немного подумаем. Мы с малышом ещё в клинике. Чувствуем себя замечательно!" — отметила артистка.
Актриса добавила, что малыш появился на свет 14 августа, в Медовый Спас. Вес ребёнка — 3800 г, рост — 53 см.
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Также Арзамасова поблагодарила всех за поздравления и тёплые слова.
Подписчики, среди которых были и коллеги по цеху, поздравили Елизавету с рождением ребёнка и отметили то, как она прекрасно выглядит после родов.
"Лиза!!!! Какое счастье! Счастье!!! Самое прекрасное, что могло произойти, произошло! Здоровья тебе и сыну, Лизончик", — пожелала актриса Любовь Толкалина.
"Лиза, какая ты красивая. Поздравляю вас! Это счастье!! — написала певица и актриса Юлия Паршута.
"Мамочка!!! Очень красивая и счастливая", — отметила актриса Елизавета Боярская.
"Моя Лизонька, ты прекрасна! Ещё раз поздравляю", — оставила комментарий певица Зара.
Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка.
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