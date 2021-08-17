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"Очень красивая и счастливая": Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше от Ильи Авербуха

Коллеги по цеху и подписчики поздравили актрису с рождением сына и восхитились её видом после родов.

17 августа, 00:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSpFdOPs_UE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liza_arzamasova</a></p>

Фото © Instagram / liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась в "Инстаграме" фото из роддома и рассказала, что с отцом ребёнка — экс-фигуристом, а ныне хореографом Ильёй Авербухом — они ещё выбирают имя для новорождённого сына.

"Про имя ещё немного подумаем. Мы с малышом ещё в клинике. Чувствуем себя замечательно!" отметила артистка.

Актриса добавила, что малыш появился на свет 14 августа, в Медовый Спас. Вес ребёнка — 3800 г, рост — 53 см.

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Также Арзамасова поблагодарила всех за поздравления и тёплые слова.

Подписчики, среди которых были и коллеги по цеху, поздравили Елизавету с рождением ребёнка и отметили то, как она прекрасно выглядит после родов.

"Лиза!!!! Какое счастье! Счастье!!! Самое прекрасное, что могло произойти, произошло! Здоровья тебе и сыну, Лизончик", пожелала актриса Любовь Толкалина.

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"Лиза, какая ты красивая. Поздравляю вас! Это счастье!! — написала певица и актриса Юлия Паршута.

"Мамочка!!! Очень красивая и счастливая", — отметила актриса Елизавета Боярская.

"Моя Лизонька, ты прекрасна! Ещё раз поздравляю", — оставила комментарий певица Зара.

Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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