Актёр Данила Козловский, который впервые стал отцом 2 марта 2020 года, показал в "Инстаграме" милое фото с дочерью Одой-Валентиной и умилил подписчиков, пишет портал "Дни.ру".

Фото © Instagram / danilakozlovsky

"Папы всегда очень нежны с дочками, красота"; "Какое заряженное счастьем фото"; "Лучший пост за сегодня"; "Какие вы классные, будьте счастливы"; "Вот оно щщщщастье. От фото солнышком и любовью так и брызжет", — восхитились поклонники Козловского.