"Вот оно щщщщастье": Данила Козловский растрогал Сеть милым фото с дочкой
Ода-Валентина проживает вместе с матерью в США. Артист приехал навестить девочку.
Данила Козловский. Фото © Instagram / danilakozlovsky
Актёр Данила Козловский, который впервые стал отцом 2 марта 2020 года, показал в "Инстаграме" милое фото с дочерью Одой-Валентиной и умилил подписчиков, пишет портал "Дни.ру".
Фото © Instagram / danilakozlovsky
"Папы всегда очень нежны с дочками, красота"; "Какое заряженное счастьем фото"; "Лучший пост за сегодня"; "Какие вы классные, будьте счастливы"; "Вот оно щщщщастье. От фото солнышком и любовью так и брызжет", — восхитились поклонники Козловского.
Напомним, что актёр расстался с матерью ребёнка моделью Ольгой Зуевой почти сразу после рождения Оды-Валентины. Девочка осталась жить с мамой в США, а Козловский вернулся в Россию продвигать новый фильм "Чернобыль" и сниматься в сериале "Надвое". Но недавно артист приехал к дочери в Штаты, где и был сделан умилительный снимок.
WOW-stars
Эллиот Пейдж выложил фото топлес, и фанаты не узнали в подкачанном парне ту прежнюю хрупкую девушку
сегодня в 15:41
Орландо Блум искупался голышом в реке, несмотря на то что с другого берега на него смотрели дети
сегодня в 14:43
"Будут сложности с мамой": Нумеролог рассказала, каким вырастет сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха
сегодня в 14:13
Комментариев: 0