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"Вот оно щщщщастье": Данила Козловский растрогал Сеть милым фото с дочкой

Ода-Валентина проживает вместе с матерью в США. Артист приехал навестить девочку.

16 августа, 21:52

Данила Козловский. Фото © Instagram / danilakozlovsky

Актёр Данила Козловский, который впервые стал отцом 2 марта 2020 года, показал в "Инстаграме" милое фото с дочерью Одой-Валентиной и умилил подписчиков, пишет портал "Дни.ру".

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Фото © Instagram / danilakozlovsky

"Папы всегда очень нежны с дочками, красота"; "Какое заряженное счастьем фото"; "Лучший пост за сегодня"; "Какие вы классные, будьте счастливы"; "Вот оно щщщщастье. От фото солнышком и любовью так и брызжет", — восхитились поклонники Козловского.

Фанатов расстроили фото из чужого Instagram, где они увидели, как располнел Данила Козловский

Фанатов расстроили фото из чужого Instagram, где они увидели, как располнел Данила Козловский

Напомним, что актёр расстался с матерью ребёнка моделью Ольгой Зуевой почти сразу после рождения Оды-Валентины. Девочка осталась жить с мамой в США, а Козловский вернулся в Россию продвигать новый фильм "Чернобыль" и сниматься в сериале "Надвое". Но недавно артист приехал к дочери в Штаты, где и был сделан умилительный снимок.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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