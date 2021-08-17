"Самая красивая девушка" снялась в маленьком бикини, цена которого заставит любой кошелёк плакать

24-летнюю топ-модель Беллу Хадид можно увидеть не только на подиуме в классических нарядах культовых дизайнеров, но и в домашней обстановке с минимумом одежды. Такими снимками девушка часто делится в своём инстаграме с 44,9 млн подписчиков. На новых кадрах модель позировала на заднем дворе, устроившись на траве возле декоративного колодца из камня.

Фото © Instagram / bellahadid

Для фотосессии "самая красивая девушка в мире" надела красный купальник, который украшали золотые цепочки. К нему Белла добавила очки в красной оправе и золотой кулон, которые идеально вписались в образ. Длинные тёмные волосы модель оставила распущенными, а макияжем решила пренебречь для естественного вида. Поклонники были не готовы к такой картине в ленте, но их радости это не убавило.

Фото © Instagram / bellahadid

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Фото © Instagram / bellahadid